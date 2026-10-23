Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη

Ο άνθρωπος έχει μελετήσει εκτενώς τον φυσικό του δορυφόρο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Γης και αντικείμενο πολυάριθμων διαστημικών αποστολών. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται: Τι ώρα είναι στη Σελήνη σε σχέση με τη γήινη ζώνη ώρας;

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 28ης Γενικής Διάσκεψης Μέτρων και Σταθμών, τα κράτη-μέλη ενοποίησαν τα κριτήριά τους και εξέτασαν τρόπους για την υιοθέτηση μιας διεθνούς «σεληνιακής κλίμακας χρόνου αναφοράς».

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