Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη
Επιστήμονες καθιερώνουν τη Συντονισμένη Σεληνιακή Ώρα (LTC), καθώς ο χρόνος στη Σελήνη κυλά ταχύτερα από τη Γη λόγω της σχετικότητας
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Ο άνθρωπος έχει μελετήσει εκτενώς τον φυσικό του δορυφόρο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Γης και αντικείμενο πολυάριθμων διαστημικών αποστολών. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται: Τι ώρα είναι στη Σελήνη σε σχέση με τη γήινη ζώνη ώρας;
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 28ης Γενικής Διάσκεψης Μέτρων και Σταθμών, τα κράτη-μέλη ενοποίησαν τα κριτήριά τους και εξέτασαν τρόπους για την υιοθέτηση μιας διεθνούς «σεληνιακής κλίμακας χρόνου αναφοράς».
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Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη
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