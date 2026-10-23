Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη

Επιστήμονες καθιερώνουν τη Συντονισμένη Σεληνιακή Ώρα (LTC), καθώς ο χρόνος στη Σελήνη κυλά ταχύτερα από τη Γη λόγω της σχετικότητας

Newsroom

Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο άνθρωπος έχει μελετήσει εκτενώς τον φυσικό του δορυφόρο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Γης και αντικείμενο πολυάριθμων διαστημικών αποστολών. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται: Τι ώρα είναι στη Σελήνη σε σχέση με τη γήινη ζώνη ώρας;

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 28ης Γενικής Διάσκεψης Μέτρων και Σταθμών, τα κράτη-μέλη ενοποίησαν τα κριτήριά τους και εξέτασαν τρόπους για την υιοθέτηση μιας διεθνούς «σεληνιακής κλίμακας χρόνου αναφοράς».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων στο Μισισίπι - Τουλάχιστον δύο νεκροί

09:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για το «Λιόλιος Gate»: «Τα θεριά έγιναν γατάκια στην Εισαγγελία»

09:20WHAT THE FACT

Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη

09:15ΚΟΣΜΟΣ

«Ούτε από τους παππούδες τους;» - Η διαφήμιση για τη συναίνεση των παιδιών που αποσύρθηκε και δίχασε την Ιρλανδία

09:04LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο στη Βίσση - Της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Πήρα το χάπι για να περάσω όμορφα, δεν έχει καμία ευθύνη ο σύντροφός μου», λέει η 21χρονη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πλήθος 50 ατόμων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ξένο υπήκοο στη Νότια Αφρική

08:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyDIESEL: Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγρότες από την 1η Νοεμβρίου – Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με πολλές καταιγίδες

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον πατέρα Νικόλαο σούπερ ήρωα στο παραμύθι του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απομονωθεί ό,τι πρέπει για να συνεχίσει το μπάσκετ να μας κάνει υπερήφανους»

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Καμπανός: Ξεκινά από το μηδέν η δολοφονία του νεαρού - Σήμερα η δίκη στο Εφετείο

08:20ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο: Το «φαινόμενο της μπαλαρίνας» και τι φέρνει στον πλανήτη μας

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

07:52ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Νέα μετάλλαξη και αυξημένο κίνδυνο για τις μικρότερες ηλικίες δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

07:52WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τον μηχανισμό πίσω από τις ακραίες εκρήξεις ενός γηρασμένου άστρου

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπουτσάνης: Με εξαγορές, εξαγωγές και νέο 5ετές πλάνο βάζει στόχο τα €150 εκατ. τζίρο στην 5ετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με πολλές καταιγίδες

09:04LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο στη Βίσση - Της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Πήρα το χάπι για να περάσω όμορφα, δεν έχει καμία ευθύνη ο σύντροφός μου», λέει η 21χρονη

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πλήθος 50 ατόμων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ξένο υπήκοο στη Νότια Αφρική

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον πατέρα Νικόλαο σούπερ ήρωα στο παραμύθι του

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

09:15ΚΟΣΜΟΣ

«Ούτε από τους παππούδες τους;» - Η διαφήμιση για τη συναίνεση των παιδιών που αποσύρθηκε και δίχασε την Ιρλανδία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ