Το απίθανο σχέδιο των ΗΠΑ το 1948: Έριξαν 76 κάστορες με αλεξίπτωτα σε δυσπρόσιτες κοιλάδες

Το 1948, οι υπηρεσίες άγριας ζωής στο Άινταχο των ΗΠΑ βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο να μεταφέρουν 76 κάστορες σε απομονωμένες κοιλάδες, όπου η πρόσβαση με το οδικό δίκτυο ήταν αδύνατη. Αντί για πολυήμερες μετακινήσεις με μουλάρια, επιστράτευσαν ένα αεροπλάνο και αλεξίπτωτα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κάστορες είχαν ήδη δημιουργήσει αποικίες και φράγματα.

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