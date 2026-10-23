Το απίθανο σχέδιο των ΗΠΑ το 1948: Έριξαν 76 κάστορες με αλεξίπτωτα σε δυσπρόσιτες κοιλάδες
Το 1948, οι ΗΠΑ μετέφεραν 76 κάστορες σε απομονωμένες κοιλάδες του Άινταχο, με το αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες τους μέσα σε μόλις έναν χρόνο
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Το 1948, οι υπηρεσίες άγριας ζωής στο Άινταχο των ΗΠΑ βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο να μεταφέρουν 76 κάστορες σε απομονωμένες κοιλάδες, όπου η πρόσβαση με το οδικό δίκτυο ήταν αδύνατη. Αντί για πολυήμερες μετακινήσεις με μουλάρια, επιστράτευσαν ένα αεροπλάνο και αλεξίπτωτα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κάστορες είχαν ήδη δημιουργήσει αποικίες και φράγματα.
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