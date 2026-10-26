Η σκοτεινή πλευρά των viral παιχνιδιών: Έσκασε στα μάτια τετράχρονου Βρετανού ενώ έπαιζε

Τα squishy παιχνίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά, όμως περιστατικά τραυματισμών και προειδοποιήσεις για προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας έχουν προκαλέσει ανησυχία σε γονείς και αρμόδιες αρχές. Στη Βρετανία, ένα τετράχρονο αγόρι χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη όταν ένα τέτοιο παιχνίδι έσκασε στο πρόσωπό του, απελευθερώνοντας το περιεχόμενό του στα μάτια του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα της εκπομπής του BBC «Morning Live», με τη μητέρα του παιδιού να περιγράφει την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για απομιμήσεις παιχνιδιών που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή να μην έχουν ελεγχθεί επαρκώς.

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