Οκτώ χρόνια δουλειάς στο δάσος για να χτίσει τη δική του απομονωμένη ξύλινη καλύβα

Ο Cody Bokshowan, Καναδός δημιουργός περιεχομένου γνωστός στο διαδίκτυο ως Trustin Timber, κατάφερε να κατασκευάσει μια λειτουργική ξύλινη καλύβα μέσα στη φύση, αξιοποιώντας κορμούς από δέντρα που έκοψε ο ίδιος. Το εγχείρημα απαίτησε χρόνια σκληρής δουλειάς, εξάσκησης και προσαρμογής στις απαιτητικές συνθήκες του δάσους.

Σε βίντεό του, ο ίδιος περιγράφει την πορεία που ακολούθησε για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο απομονωμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο, από τα πρώτα δύσκολα βήματα στην υλοτομία μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

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