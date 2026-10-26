Οκτώ χρόνια δουλειάς στο δάσος για να χτίσει τη δική του απομονωμένη ξύλινη καλύβα

Ο άντρας από τον Καναδά πέρασε οκτώ χρόνια δουλεύοντας στο δάσος και έκοψε εκατοντάδες δέντρα για να κατασκευάσει μόνος του μια ξύλινη καλύβα μακριά από το ηλεκτρικό δίκτυο

Newsroom

Οκτώ χρόνια δουλειάς στο δάσος για να χτίσει τη δική του απομονωμένη ξύλινη καλύβα
WHAT THE FACT
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Ο Cody Bokshowan, Καναδός δημιουργός περιεχομένου γνωστός στο διαδίκτυο ως Trustin Timber, κατάφερε να κατασκευάσει μια λειτουργική ξύλινη καλύβα μέσα στη φύση, αξιοποιώντας κορμούς από δέντρα που έκοψε ο ίδιος. Το εγχείρημα απαίτησε χρόνια σκληρής δουλειάς, εξάσκησης και προσαρμογής στις απαιτητικές συνθήκες του δάσους.

Σε βίντεό του, ο ίδιος περιγράφει την πορεία που ακολούθησε για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο απομονωμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο, από τα πρώτα δύσκολα βήματα στην υλοτομία μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

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