Οκτώ χρόνια δουλειάς στο δάσος για να χτίσει τη δική του απομονωμένη ξύλινη καλύβα
Ο άντρας από τον Καναδά πέρασε οκτώ χρόνια δουλεύοντας στο δάσος και έκοψε εκατοντάδες δέντρα για να κατασκευάσει μόνος του μια ξύλινη καλύβα μακριά από το ηλεκτρικό δίκτυο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Cody Bokshowan, Καναδός δημιουργός περιεχομένου γνωστός στο διαδίκτυο ως Trustin Timber, κατάφερε να κατασκευάσει μια λειτουργική ξύλινη καλύβα μέσα στη φύση, αξιοποιώντας κορμούς από δέντρα που έκοψε ο ίδιος. Το εγχείρημα απαίτησε χρόνια σκληρής δουλειάς, εξάσκησης και προσαρμογής στις απαιτητικές συνθήκες του δάσους.
Σε βίντεό του, ο ίδιος περιγράφει την πορεία που ακολούθησε για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο απομονωμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο, από τα πρώτα δύσκολα βήματα στην υλοτομία μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί συνεργασίας
11:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η μάχη του Σαρανταπόρου, 9-10 Οκτωβρίου 1912
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Fiat Pandina: Επιστρέφει η γοητεία του θρυλικού Autobianchi Y10
09:53 ∙ WHAT THE FACT
Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο
09:50 ∙ LIFESTYLE