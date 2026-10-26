Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο

Snapshot Ο αυτοκινητόδρομος Καρνάλι στο Νεπάλ, γνωστός ως «κοιλάδα του θανάτου», θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στον κόσμο λόγω στενών τμημάτων, κατολισθήσεων και άλλων φυσικών κινδύνων.

Ο δρόμος έχει μήκος 232 χιλιόμετρα, είναι αμφίδρομος και διασχίζει μια ψηλή ορεινή περιοχή με κακές συνθήκες οδήγησης, όπως λακκούβες και πλημμυρισμένα σημεία.

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης των οδηγών και η παρουσία αφύλακτων βοοειδών αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για τους οδηγούς.

Η περιοχή Καρνάλι είναι από τις πιο υπανάπτυκτες στο Νεπάλ, και οι κακές συνθήκες του δρόμου αποθαρρύνουν ακόμα και τους ποδηλάτες.

Το 2026 καταγράφηκαν 34 θάνατοι σε 113 ατυχήματα σε αυτόν τον δρόμο, που αντιστοιχεί στο 56% των τροχαίων ατυχημάτων της επαρχίας Καρνάλι. Snapshot powered by AI

Στο Νεπάλ βρίσκεται ένας από τους πιο πιο επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους στον κόσμο, καθώς τμήματά του κυριολεκτικά κρέμονται στον αέρα...

Ο αυτοκινητόδρομος Καρνάλι, γνωστός και ως «κοιλάδα του θανάτου», άνοιξε το 2007 μετά από κατασκευαστικές εργασίες που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990.

Ο H13, είναι ως επί το πλείστον ασφαλτοστρωμένος, με μερικά τμήματα με χαλίκι να διασχίζουν μια ψηλή ορεινή περιοχή κατά μήκος του ποταμού Καρνάλι.

Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Κατμαντού, και έχει έχει μήκος 232 χιλιόμετρα. Ο δρόμος είναι στενός, αλλά εξακολουθεί να είναι αμφίδρομος.

Περιλαμβάνει στενά τμήματα, κατολισθήσεις, βράχους, πλημμυρισμένα τμήματα, λακκούβες, σημαντικές πτώσεις, απότομους βράχους και σημαντική ποσότητα σκόνης, με αποτέλεσμα μια ανώμαλη διαδρομή.

Η λωρίδα είναι εξαιρετικά στενή και υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού και των οδηγών. Επιπλέον, τα αφύλακτα βοοειδή συχνά περιφέρονται στους δρόμους, αυξάνοντας τους κινδύνους. Λόγω αυτών των παραγόντων, το ταξίδι σε αυτόν τον δρόμο θεωρείται επικίνδυνο.

There's a reason Nepal calls this the Death Valley Highway 😬 Writer: Ian https://t.co/DvnIWp54I4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 25, 2026

Η περιοχή Καρνάλι στο Νεπάλ είναι μια από τις πιο υπανάπτυκτες περιοχές.

Οι συνθήκες του δρόμου είναι τόσο κακές που ακόμη και οι ποδηλάτες που το επισκέπτονται για τη θέα που κόβει την ανάσα προσπαθούν να αποφύγουν τη διαδρομή.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο κοινό πλήρη ετήσια στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα από την έναρξη της λειτουργίας του σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.

Ωστόσο, από τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία μέσα στο 2026 σημειώθηκαν 34 θάνατοι σε 113 ατυχήματα.

Ο αυτοκινητόδρομος αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 56% των τροχαίων ατυχημάτων στην επαρχία Καρνάλι.