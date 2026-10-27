Η αθάνατη μέδουσα μπορεί να νικήσει τη γήρανση: Επιστήμονες εμπνέονται για θεραπείες ασθενειών
Το επιστημονικό μυστήριο της αθάνατης μέδουσας Turritopsis dohrnii προσφέρει νέες ορίζοντες στην έρευνα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του γήρατος
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του βιολογικού κόσμου μελετά η διεθνής επιστημονική κοινότητα, εστιάζοντας στο γονιδίωμα της αθάνατης μέδουσας Turritopsis dohrnii ως θεραπευτικό εργαλείο κατά της γήρανσης.
Αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα, με διάμετρο που μόλις φτάνει τα τέσσερα χιλιοστά, είναι το μοναδικό γνωστό ζώο στον πλανήτη που μπορεί να επιστρέψει από το στάδιο της πλήρους ώριμης ηλικίας στην νεανική φάση του πολύποδα, κάθε φορά που αντιμετωπίζει συνθήκες στρες, τραυματισμού ή γήρατος.
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