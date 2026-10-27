Απέτυχε η νέα αποστολή για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ: Τι βρήκαν στο νησί

Η αποστολή που ταξίδεψε σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού για να αναζητήσει στοιχεία για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ ολοκληρώθηκε χωρίς την ανακάλυψη του αεροπλάνου της, καθώς το αντικείμενο που είχε αναζωπυρώσει τις ελπίδες αποδείχθηκε ότι ήταν πιθανότατα κορμοί δέντρων.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Νικουμαρόρο, μια κοραλλιογενή ατόλη στο Κιριμπάτι, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών είχε στραφεί σε ένα μυστηριώδες αντικείμενο, γνωστό ως Taraia Object, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 σε δορυφορικές εικόνες της λιμνοθάλασσας του νησιού. Οι μακριές, ασημένιες μορφές του αντικειμένου είχαν προκαλέσει εικασίες για την προέλευσή του. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για κορμούς δέντρων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι η έντονα ανακλαστική επιφάνειά του θα μπορούσε να υποδηλώνει ανθρώπινη κατασκευή.

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