Αίγυπτος: Ο τάφος του φαραώ που παρέμεινε κλειστός για 20 χρόνια με εντυπωσιακές τοιχογραφίες

Ο τάφος ηλικίας άνω των 3.400 ετών στην Κοιλάδα των Βασιλέων αποκαταστάθηκε και άνοιξε για το κοινό το 2025, μετά από 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας τοιχογραφίες και ιερογλυφικά.

Ένα σημαντικό μνημείο της αρχαίας Αιγύπτου, ο τάφος του φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄, είναι και πάλι επισκέψιμο από τον Οκτώβριο του 2025, μετά από περίπου δύο δεκαετίες εργασιών αποκατάστασης.

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