Ο Άποφις θα περάσει 31.900 χλμ. από τη Γη τον Απρίλιο του 2029: Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;
Ο αστεροειδής Άποφις θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό πέρασμα κοντά από τη Γη τον Απρίλιο του 2029, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στους επιστήμονες
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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα ουράνια σώματα, ο αστεροειδής Άποφις, ετοιμάζεται για ένα εξαιρετικά κοντινό πέρασμα από τον πλανήτη μας τον Απρίλιο του 2029.
Ο ουράνιος αυτός βράχος, με διάμετρο που αγγίζει τα 340 μέτρα (μέγεθος που ισοδυναμεί με τρία γήπεδα ποδοσφαίρου) αναμένεται να πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μόλις 31.900 χιλιομέτρων. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει τη διακριτική του παρατήρηση ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού από διάφορες περιοχές του πλανήτη.
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