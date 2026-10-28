Από χόμπι σε επιχείρηση 808.000 δολαρίων: Η ιδέα του 19χρονου που απογειώθηκε στο Instagram

Από διακοσμητικά παπουτσιών σε βάσεις και θήκες ποτών: ο 19χρονος Μάικλ Σάτερλι αξιοποίησε την τρισδιάστατη εκτύπωση και έχτισε μια επιχείρηση με εντυπωσιακή ανάπτυξη το 2025.

Στα 19 του χρόνια, ο Μάικλ Σάτερλι έχει ήδη δημιουργήσει μια επιχείρηση που κατέγραψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ακαθάριστες πωλήσεις μέσα σε έναν χρόνο. Η CruiseCup κατασκευάζει βάσεις και θήκες για ποτά με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών, ενώ το 2025 οι πωλήσεις της έφτασαν τα 808.000 δολάρια. Το εγχείρημα ξεκίνησε σχεδόν ως χόμπι, στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του, χωρίς κάποιο μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο.

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