Το σημείο όπου ο κόσμος χωρίζεται στα δύο και μπορεί να γλιστρήσετε μέσα από τη ρωγμή

Εκεί όπου οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας απομακρύνονται η μία από την άλλη

Δέσποινα Σοφιανίδου

Το σημείο όπου ο κόσμος χωρίζεται στα δύο και μπορεί να γλιστρήσετε μέσα από τη ρωγμή
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  • Η σχισμή Σίλφρα στην Ισλανδία βρίσκεται ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας και διευρύνεται με ρυθμό περίπου 2,5 εκατοστά τον χρόνο.
  • Η θερμοκρασία του νερού στη Σίλφρα κυμαίνεται μεταξύ 2°C και 4°C, με εξαιρετικά διαυγές νερό λόγω διήθησης από ηφαιστειακά πετρώματα.
  • Η ρωγμή έχει βάθος πάνω από 60 μέτρα και περιλαμβάνει επικίνδυνες ροές νερού, όπως η περιοχή γνωστή ως «Τουαλέτα», που μπορεί να παρασύρει και να ρίξει κολυμβητές σε βάθος 15 μέτρων.
  • Η ηλικία της ρωγμής εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 1.500 χρόνια βάσει της ταχύτητας μετατόπισης των τεκτονικών πλακών.
  • Στη Σίλφρα ζουν μόνο μικροσκοπικοί οργανισμοί και φωσφορίζοντα πράσινα φύκια λόγω των παγωμένων συνθηκών.
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Υπάρχει ένα και μοναδικό μέρος στον κόσμο, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε ανάμεσα σε δύο τεκτονικές πλάκες, αλλά είναι αρκετά επικίνδυνο.

Η σχισμή Σίλφρα της Ισλανδίας.

Οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας απομακρύνονται η μία από την άλλη, οδηγώντας στη δημιουργία ενός συστήματος τεκτονικών ρωγμών, μέρος του οποίου αποτελεί η Σίλφρα.

Αυτή η ρωγμή διευρύνεται με ρυθμό λίγο μικρότερο από 2,5 εκατοστά τον χρόνο.

Η Σίλφρα βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir: και ακριβώς πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη. Έχει διαστάσεις περίπου 500 μέτρα x 700 μ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τμημάτων στα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση στους τουρίστες.

Οι άνθρωποι κολυμπούν στη Σίλφρα, όπου η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται μεταξύ 2°C και 4°C. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να βουτούν σε αυτό το σχηματισμό ρωγμών για κολύμβηση με αναπνευστήρα και καταδύσεις.

Η ρωγμή της Σίλφρα αποτελείται από σχισμές, και μια τέτοια μπορεί να παρασύρει τους κολυμβητές και να τους εκτοξεύσει σε βάθος 15 μέτρων. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, είναι γνωστή ως «Τουαλέτα», καθώς ουσιαστικά μιμείται την ίδια κίνηση. Η ροή του νερού είναι τόσο ισχυρή εδώ που μπορεί να σε τραβήξει σε μια κάθετη πτώση.

Η ρωγμή της Σίλφρα έχει βάθος πάνω από 60 μέτρα σε ορισμένα σημεία. Η ρωγμή μεταξύ των δύο τεκτονικών πλακών έχει καταστήσει αυτή την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη. Ωστόσο, η «Τουαλέτα» δεν ήταν πάντα απαγορευμένη περιοχή, και κολυμβητές την έχουν εξερευνήσει στο παρελθόν.

Το 1789, μια σειρά σεισμών προκάλεσε το άνοιγμα πολλών επιπλέον ρωγμών. Η γη σχίστηκε, και μία από τις ρωγμές συνδέθηκε με ένα υπόγειο σύστημα πηγών και γέμισε με νερό από το λιώσιμο των παγετώνων.

Η ηλικία της ρωγμής της Σίλφρα επίσης δεν είναι σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εθνικού Πάρκου Thingvellir, «βάσει των καταγραφών για την ταχύτητα της ηπειρωτικής μετατόπισης, μια ρωγμή πλάτους 10 μέτρων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 1.500 χρόνια για να σχηματιστεί, με δεδομένη μετατόπιση 5 χιλιοστών ετησίως».

Το νερό είναι πάντα κρύο, ανεξάρτητα από την εποχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό από το λιώσιμο του παγετώνα Λάνγκιοκουλ διανύει 48 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Σίλφρα, και η διαδικασία διαρκεί δεκαετίες καθώς το νερό διηθείται μέσα από ηφαιστειακά πετρώματα. Δεν εκτίθεται καθόλου στη θερμότητα της επιφάνειας, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να ζεσταθεί, με αποτέλεσμα να παραμένει δροσερό. Αυτή η διήθηση κάνει το νερό τόσο διαυγές που η ορατότητα φτάνει τα 100 μέτρα.

Δεν ζουν πολλά ζώα στη Σίλφρα λόγω αυτών των παγωμένων συνθηκών. Τα μόνα πλάσματα που συναντώνται είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί και φωσφορίζοντα πράσινα φύκια.

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