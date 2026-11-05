Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια – Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα

Snapshot Η Νικόλ Νιτσεφόρο πλήρωσε για δέκα χρόνια το ρεύμα του γείτονά της λόγω λάθους στη σύνδεση του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Con Edison αναγνώρισε το λάθος και επέστρεψε 6.000 δολάρια, αλλά αποζημίωσε μόνο για τα τελευταία έξι χρόνια σύμφωνα με την πολιτική της.

Η εταιρεία απέδωσε την ευθύνη για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των μετρητών στους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Παρόμοια λάθη χρέωσης έχουν αναφερθεί και από άλλους κατοίκους της Νέας Υόρκης, υποδεικνύοντας επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Η Con Edison δήλωσε ότι τέτοια λάθη είναι σπάνια, αλλά οι πελάτες συνεργάζονται μαζί της όταν αμφισβητούν τη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη εξοργίστηκε όταν, έπειτα από πολυετή μάχη με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ανακάλυψε κάτι απίστευτο: επί μία ολόκληρη δεκαετία πλήρωνε τους λογαριασμούς ρεύματος του γείτονά της!

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Νικόλ Νιτσεφόρο στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη άρχισε να εκτοξεύεται πριν από περίπου 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να προσπαθεί απεγνωσμένα να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τα έξοδά της.

Η Νιτσεφόρο δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 New York ότι τον Σεπτέμβριο του 2016, όταν άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ζήτησε από τεχνικό να ελέγξει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Con Edison.

«Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια τηλεφωνώντας τους ξανά και ξανά... Η απογοήτευση ήταν απερίγραπτη», θυμήθηκε.

Όπως είπε, για μία ολόκληρη δεκαετία φοβόταν ακόμη και να χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό της, υπομένοντας τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Παράλληλα, έβγαζε από την πρίζα ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κάθε φορά που έφευγε από το σπίτι, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον λογαριασμό του ρεύματος.

Η ίδια έστειλε επανειλημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Con Edison, ωστόσο η εταιρεία της απαντούσε ότι οι αυξημένες χρεώσεις οφείλονταν στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Στη συνέχεια, η Con Edison την παρέπεμψε στη διαχείριση της πολυκατοικίας, η οποία πραγματοποίησε έναν έλεγχο του μετρητή ζητώντας της να ανοίξει τον φούρνο μικροκυμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν λειτουργούσε κανονικά.

Καθώς ο μετρητής φαινόταν να λειτουργεί, η Νιτσεφόρο συνέχισε να πληρώνει τους λογαριασμούς της μέχρι που, εννέα χρόνια αργότερα, επέμεινε να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος.

Τότε ήταν που ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ανακάλυψε το απίστευτο λάθος: ο μετρητής του διαμερίσματός της ήταν συνδεδεμένος με διαφορετικό διαμέρισμα και εκείνη πλήρωνε επί μία δεκαετία το ρεύμα του γείτονά της!

Η Νιτσεφόρο απευθύνθηκε στην Con Edison, η οποία αναγνώρισε το λάθος και της απέστειλε διορθωμένους λογαριασμούς. Η διαφορά στα ποσά ήταν εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικά, έναν μήνα είχε χρεωθεί σχεδόν 180 δολάρια, ενώ ο πραγματικός λογαριασμός της ήταν μόλις 41 δολάρια.

Η γυναίκα δήλωσε ότι ήταν «εξοργισμένη» με το λάθος. Η Con Edison τής επέστρεψε 6.000 δολάρια, ωστόσο, λόγω της πολιτικής της εταιρείας, μπορούσε να την αποζημιώσει μόνο για τα τελευταία έξι χρόνια και όχι για ολόκληρη τη δεκαετία.

Σε δήλωσή της στο Fox 5, η Con Edison ανέφερε: «Η Con Edison εκτιμά τους πελάτες της και συνεργάζεται μαζί τους όταν πιστεύουν ότι η κατανάλωση ενέργειας δεν αποτυπώνεται σωστά στον λογαριασμό τους».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των μετρητών αποτελεί γενικά ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική περίπτωση Νεοϋορκέζου που χρεώθηκε λανθασμένα από την Con Edison.

Μια ακόμη κάτοικος του Κουίνς, επίσης με το όνομα Νικόλ, είχε δηλώσει στην ιστοσελίδα City Reporter το 2024 ότι άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τους λογαριασμούς της όταν παρατήρησε ότι οι χρεώσεις παρέμεναν ίδιες ακόμη και όταν έλειπε σε διακοπές.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε έναν χρόνο μετά την εγκατάστασή της στο διαμέρισμα, όταν οι γείτονές της έφυγαν για διακοπές και η δική της κατανάλωση «έπεσε στο μηδέν».

Αργότερα, τεχνικός της Con Edison επισκέφθηκε την πολυκατοικία και επιβεβαίωσε ότι υπήρχε λάθος στις ηλεκτρικές συνδέσεις. Τότε, η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι τέτοιου είδους λάθη είναι σπάνια.

Αντίστοιχη εμπειρία είχε και ο Τζέικομπ Μνουκίν, κάτοικος του Μπρούκλιν, ο οποίος δήλωσε επίσης στην City Reporter ότι η Con Edison άρχισε να τον χρεώνει για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωναν οι ενοικιαστές του, μετά την εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας στο κτίριο.