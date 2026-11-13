Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ένας νέος τύπος πεζοδρομίου στο Δελχί σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα πλακίδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

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