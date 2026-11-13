«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα

Στη βόρεια Τανζανία, κοντά στο ηφαίστειο Ol Doinyo Lengai, η λίμνη Νάτρον συνιστά ένα από τα πιο ασυνήθιστα γεωγραφικά θαύματα της φύσης. Γνωστή για τα εντυπωσιακά κόκκινα νερά της και ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που της χάρισε το προσωνύμιο «Νεκροταφείο των Πετρών», η περιοχή προσφέρει ένα σχεδόν εξωγήινο και εντυπωσιακό τοπίο από μακριά.

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