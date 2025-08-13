Καιρός: «Κλείδωσε» το Φθινόπωρο - Τι «βλέπουν» ECMWF, JMA, NCEP και άλλα 5 προγνωστικά κέντρα

Μια πρώτη ανάγνωση των Μακροπρόθεσμων Μοντέλων για το διάστημα Σεπτέμβρη με Νοέμβρη

Καιρός: «Κλείδωσε» το Φθινόπωρο - Τι «βλέπουν» ECMWF, JMA, NCEP και άλλα 5 προγνωστικά κέντρα
Αν και διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του φθινοπώρου.

Όλα δείχνουν πως το φετινό φθινόπωρο θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη την χώρα μας -όχι 40ρια- αλλά οι θερμοκρασίες περισσότερο καλοκαίρι θα θυμίζουν παρά ότι έχουμε μπει σε φθινοπωρινό μήνα.

Όπως αναφέρει το All About Weather:

Με την πρόοδο της Τεχνολογίας καλούμαστε εν έτει 2025 να ξέρουμε-πιθανολογικά πάντα- πώς θα είναι οι αμέσως επόμενες εποχές. Ο τρόπος και η ανάλυση που θα παρουσιάσουμε παρακάτω δεν θυμίζει ''φλιτζάνι'' ούτε τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Είναι το αποτέλεσμα 8 Διαφορετικών Καιρικών Μοντέλων για το τι καιρικές συνθήκες θα επικρατούν. Και αυτά πάντα με πιθανότητες. Γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές ο καιρός είναι πιθανότητα και όχι συμβόλαιο!

Σήμερα ετοιμάσαμε για εσάς πως δείχνουν να είναι τα πράγματα για το επόμενο φθινόπωρο δηλαδή για το διάστημα Σεπτέμβρη με Νοέμβρη. Είναι μια πρώτη ανάγνωση των Μακροπρόθεσμων Μοντέλων για τότε δεδομένα τα οποία τον άλλο μήνα θα αλλάξουν και πάλι. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά!

~ΥΕΤΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ(Βροχές-Χιόνια)~

Εξετάζοντας αναλυτικά τον 1ο μας χάρτη όπου οπτικοποιούνται οι βροχές και τα χιόνια ή- να το θέσουμε καλύτερα πόσο στα κανονικά θα είμαστε ή αν θα έχουμε ξηρασία- γίνεται αντιληπτό πως τους μήνες Σεπτέμβρη-Νοέμβρη αρκετή δείχνει να είναι η ξηρασία στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα ενώ αντίθετα στην Δυτική οι βροχές και γενικότερα ο υετός θα βρίσκεται στα κανονικά για την εποχή πλαίσια. Το παραπάνω σχετίζεται προφανώς με την ''ενεργό κίνηση του Ιονίου'' από το οποίο θα προκύπτουν βαρομετρικά χαμηλά που θα αφήνουν βροχές και καταιγίδες στις Δυτικές-Βορειοδυτικές περιοχές.

~ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ~

Παρατηρώντας και τον 2ο χάρτη μας παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή απόκλιση από το κανονικό ή πιο λαϊκά πόσο πιο πάνω ή πιο κάτω θα βρίσκονται οι θερμοκρασίες. Έτσι όλα δείχνουν πως το φετινό Φθινόπωρο θα έχει θερμοκρασίες ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ για την εποχή σε όλη την χώρα μας -όχι 40ρια- αλλά οι θερμοκρασίες περισσότερο καλοκαίρι θα θυμίζουν παρά ότι έχουμε μπει σε φθινοπωρινό μήνα. Βάζοντας όμως και στην εξίσωση τα βαρομετρικά χαμηλά στο Ιόνιο Πέλαγος θεωρούμε ότι πιο ''δροσερά'' θα είναι τα πράγματα στην Δυτική-Βορειοδυτική Ελλάδα.

Αυτή ήταν μια πρώτη ανάγνωση για το Φθινόπωρο. Δεν αποτελεί Θέση ή Εκτίμηση της ομάδας μας καθώς θεωρούμε πως δεν υπάρχει καιρός μετά τις 2 μέρες.

