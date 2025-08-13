Καιρός: Η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία πλησιάζει λένε οι Αμερικάνοι - Η ημερομηνία... ορόσημο του GFS

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες ότι από τις 20 Αυγούστου ο καιρός θα παρουσιάσει απότομη και έντονη αλλαγή, με το καλοκαίρι να υποχωρεί βίαια και τη θέση του να παίρνει μια κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου.

Το μεσημεριανό τρέξιμο του προγνωστικού μοντέλου GFS έρχεται να τους επιβεβαιώσει πλήρως.

Μάλιστα, οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν πως το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που θα ακολουθήσει είναι ικανό να φέρει ακόμη και χιονοπτώσεις στις Άλπεις.

Συγκεκριμένα, δύο ισχυρά συστήματα αναμένεται να διαδεχθούν το ένα το άλλο από τις 20 Αυγούστου, προκαλώντας σημαντική κακοκαιρία στην Ιταλία.

Το δεύτερο, που αναμένεται από τις 23 του μήνα και μετά, φαίνεται πως θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ελλάδα, αν και η έκταση και η ένταση του φαινομένου παραμένουν ασαφείς.