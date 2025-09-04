Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται να κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, συμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, με τον προγνώστη καιρού να σημειώνει ότι θα σημειωθούν κάποιες τοπικές συννεφιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι σε Αττική, Βοιωτία και Κυκλάδες και η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι να φτάσει στα κεντρικά στους 31 βαθμούς, στα βόρεια από 26 έως και 32 και στα νότια στους 30.

Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως και 32 βαθμούς.

Το Σάββατο, νεφώσεις θα επικρατήσουν στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται παροδικές συννεφιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά ακόμη και τους 33 βαθμούς και έτσι θα επικρατήσει αρκετή ζέστη.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27LIFESTYLE

Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Η στιγμή της σύγκρουσης όπως καταγράφηκε από μάρτυρα στο δεύτερο βαγόνι - «Πηδήξαμε από το παράθυρο»

23:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

23:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη στο λιμάνι 18χρονος με «οπλοστάσιο» στις αποσκευές του

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (7/9)

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης από Έβρο: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το 40% της Γάζας υπό τον έλεγχο των IDF - Τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι νεκροί από στρατιωτικά πλήγματα

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

21:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Στήριξη στον οδικό χάρτη για εκλογές και ενοποίηση θεσμών στη Λιβύη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Χαλέπι - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

21:21ΚΥΠΡΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή για τους πέντε Ελληνοκύπριους κρατούμενους στα κατεχόμενα έστειλαν στον Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές - «Σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Κίνα καταργούν τη θεώρηση VISA: Ολοένα και στενότερη συνεργασία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

«Επέστρεψε» ο ιός Έμπολα στο Κονγκό - Τουλάχιστον 15 ασθενείς πέθαναν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ισπανία - Ελλάδα: Ο «τελικός» για τον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε», λέει στο Newsbomb γειτόνισσα του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ