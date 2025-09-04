Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

Με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται να κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, συμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, με τον προγνώστη καιρού να σημειώνει ότι θα σημειωθούν κάποιες τοπικές συννεφιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι σε Αττική, Βοιωτία και Κυκλάδες και η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι να φτάσει στα κεντρικά στους 31 βαθμούς, στα βόρεια από 26 έως και 32 και στα νότια στους 30.

Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως και 32 βαθμούς.

Το Σάββατο, νεφώσεις θα επικρατήσουν στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται παροδικές συννεφιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά ακόμη και τους 33 βαθμούς και έτσι θα επικρατήσει αρκετή ζέστη.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

