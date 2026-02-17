Προϊστορικό φονικό υπερμικρόβιο ανακαλύφθηκε σε πάγο ηλικίας 5.000 ετών - Επιστήμονες προειδοποιούν

Μία επικίνδυνη ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες της Ρουμανικής Ακαδημίας σε ένα αρχαίο αρχαίο υπόγειο σπήλαιο πάγου, όπου βρήκαν ένα καταψυγμένο εδώ και 5.000 χρόνια βακτηριακό στέλεχος, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον.

Έκπληκτοι, διαπίστωσαν στο δείγμα που ελήφθη ότι ήταν ήδη ανθεκτικό σε τουλάχιστον 10 κοινά αντιβιοτικά, όπως εκείνα για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, της κολίτιδας και των ουρολοιμώξεων.

Οι ερευνητές προειδοποιούν για όλεθρο αν το βακτήριο καταφέρει να ξεφύγει με κάποιο τρόπο από τον πάγο, ένα σενάριο αρκετά τρομακτικό και όχι μακρινό, με δεδομένο ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Το βακτηριακό στέλεχος Psychrobacter SC65A.3 που απομονώθηκε από το σπήλαιο πάγου Scarisoara, παρά την αρχαία προέλευσή του, παρουσιάζει αντοχή σε πολλαπλά σύγχρονα αντιβιοτικά και φέρει πάνω από 100 γονίδια που σχετίζονται με την αντίσταση», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Δρ Cristina Purcarea.

«Εάν το λιώσιμο του πάγου απελευθερώσει αυτά τα μικρόβια, αυτά τα γονίδια θα μπορούσαν να εξαπλωθούν στα σύγχρονα βακτήρια, προσθέτοντας στην παγκόσμια πρόκληση της αντοχής στα αντιβιοτικά».

Στη νέα τους μελέτη, η ομάδα ξεκίνησε να κατανοήσει πώς τα βακτήρια έχουν προσαρμοστεί σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Στο εργαστήριο, όπου μεταφέρθηκε το δείγμα υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, οι ερευνητές απομόνωσαν διάφορα βακτηριακά στελέχη και ανέλυσαν την αλληλουχία του γονιδιώματός τους για να προσδιορίσουν ποια γονίδια επιτρέπουν στο στέλεχος να επιβιώσει σε συνθήκες παγετού.

Το πιο ενδιαφέρον στέλεχος που ανακτήθηκε είναι το Psychrobacter SC65A.3 – ένα στέλεχος του γένους Psychrobacter.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι άλλα στελέχη αυτού του γένους είναι γνωστό ότι προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο, καθώς και στα ζώα.

Για να ελέγξουν την αντοχή του Psychrobacter SC65A.3, οι ερευνητές το εξέθεσαν σε 28 αντιβιοτικά από 10 κατηγορίες που χορηγούνται τακτικά σε ανθρώπους.

Ανησυχητικά, τα βακτήρια βρέθηκαν να είναι ανθεκτικά και στα 10 – συμπεριλαμβανομένης της τριμεθοπρίμης, της κλινδαμυκίνης και της μετρονιδαζόλης.

Αυτά τα αντιβιοτικά χορηγούνται συνήθως σε ασθενείς για τη θεραπεία ουρολοιμώξεων, λοιμώξεων των πνευμόνων, του δέρματος, του αίματος ή του αναπαραγωγικού συστήματος.

«Τα 10 αντιβιοτικά στα οποία βρήκαμε αντοχή χρησιμοποιούνται ευρέως σε από του στόματος και ενέσιμες θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μιας σειράς σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων στην κλινική πράξη», είπε η Δρ Purcarea.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν την αλληλουχία του γονιδιώματος των βακτηρίων και βρήκαν 11 γονίδια που είναι δυνητικά ικανά να σκοτώσουν ή να σταματήσουν την ανάπτυξη άλλων βακτηρίων, μυκήτων και ιών.

Επιπλέον, αποκάλυψαν σχεδόν 600 γονίδια με άγνωστες λειτουργίες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό υποδηλώνει ότι το υπερμικρόβιο χρησιμοποιεί μια «ακόμη αναξιοποίητη πηγή για την ανακάλυψη νέων βιολογικών μηχανισμών».

Ενώ οι περισσότερες πανδημίες έχουν προκληθεί από ιούς, οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η επόμενη θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από ένα ανθεκτικό στα αντιβιοτικά βακτήριο όπως αυτό.

«Αυτά τα αρχαία βακτήρια είναι απαραίτητα για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά ο προσεκτικός χειρισμός και τα μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο είναι απαραίτητα για τον μετριασμό του κινδύνου ανεξέλεγκτης εξάπλωσης», κατέληξε η Δρ Purcarea.