Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα-Το φθινόπωρο..δείχνει τα δόντια του

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες για διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα στην χώρα μας, αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αναφορικά με τον καιρό των επομένων ημερών.

Όπως αναφέρει το Weather Phenomena, μετά από μία περίοδο παρατεταμένης ανομβρίας που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, φαίνεται από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου να έχουμε την επέλαση διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα ευνοήσουν στην εκδήλωση αξιόλογων βροχοπτώσεων σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Παράλληλα, θα έχουμε και την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, θυμίζοντας πλέον ο καιρός ότι βρισκόμαστε στη σωστή εποχή που είναι φυσικά το φθινόπωρο. Μετά λοιπόν από την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Παρασκευή, σταδιακά το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι βροχές και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τάση αυτό να διατηρηθεί - με κάποια μικρά διαλείμματα - έως και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Αυτό που διαφαίνεται πλέον από την διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι ότι πάμε σε ένα άκρως βροχερό διάστημα, ενώ την Πέμπτη που ουσιαστικά θα γνωρίζουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την τελική τροχιά του βαρομετρικού συστήματος, θα υπάρξει αναλυτική πρόγνωση ανά περιφέρεια και νομό από τους διαχειριστές της ομάδας.

Βαρομετρικό φέρνει βροχές

Επίσης σύμφωνα με το Weather Phenomena που επικαλείται την ιταλική ιστοσελίδα, MeteoWeb, ο τυφώνας Γκάμπριελ προερχόμενος από τις Βερμούδες θα καταλήξει στην Πορτογαλία αυτήν την Κυριακή. Επίσης νέο βαρομετρικό σύστημα θα προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα στο τέλος αυτής της εβδομάδας

Αναλυτικά αναφέρεται:

Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται προς το τέλος αυτής της εβδομάδας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ενώ εντύπωση έχει προκαλέσει στους μετεωρολόγους το γεγονός ότι ένας τυφώνας που δημιουργήθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, θα κινηθεί προς την Ευρώπη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, καταλήγοντας την Κυριακή στην Πορτογαλία ως εξωτροπικός κυκλώνας.

Ο τυφώνας Γκάμπριελ που έχει φτάσει πλέον στην κατηγορία 3 τις τελευταίες ώρες στα ανοικτά των Βερμούδων, θα αρχίσει να κινείται από αύριο προς την Ευρώπη, διανύοντας μία τεράστια απόσταση μέχρι να καταλήξει την Κυριακή στα ανοικτά της Πορτογαλίας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στην Δυτική Ευρώπη.

Επιπλέον, αυτό το κυκλωνικό σύστημα που θα έχει τροπικά χαρακτηριστικά, θα συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος στην λεκάνη της Μεσογείου, που θα προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων την Κυριακή 28 και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει κάθετη πτώση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου να κινηθεί κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής.

Δεν είναι φυσικά κάτι το πρωτοφανές ένας τυφώνας από τον Ατλαντικό Ωκεανό να καταλήγει προς την Ευρώπη, αρκεί να υπολογίσουμε το γεγονός ότι ορισμένοι τυφώνες έχουν ταξιδέψει μέχρι την Γηραιά Ήπειρο, μεταξύ των οποίων ήταν η Οφηλία το 2017, η Λέσλι το 2018 και ο Λορέντζο το 2019 προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία και επηρεάζοντας στην πορεία και άλλες χώρες της Ευρώπης ως εξωτροπικές καταιγίδες.

