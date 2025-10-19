Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα

Ο χειμώνας 2025-2026 αναμένεται να είναι ενδιαφέρων και δυναμικός από θέμα καιρού στην Ευρώπη, με διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις ανά περιοχή.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα, η La Niña θα επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, προκαλώντας ψυχρές εισβολές και αυξημένες χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη

Σε Γερμανία, Πολωνία και Ουγγαρία αναμένονται χαμηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες και αυξημένες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Οι ορεινές περιοχές θα δουν τις πιο έντονες χιονοπτώσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα μοντέλα δείχνουν υψηλότερες από τις κανονικές χιονοπτώσεις, με τον Ιανουάριο να είναι ο πιο χιονισμένος μήνας. Οι περιοχές της Σκωτίας και της Βόρειας Αγγλίας αναμένονται να επηρεαστούν περισσότερο.

Νότια Ευρώπη

Σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία αναμένονται ήπιες θερμοκρασίες, με περιοδικές βροχοπτώσεις και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι Άλπεις και οι Πυρηναία θα δουν αυξημένες χιονοπτώσεις, ιδανικές για χειμερινά σπορ.

Στην Ελλάδα, ο χειμώνας 2025/2026 αναμένεται να είναι ψυχρότερος από το μέσο όρο, με αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας θα βιώσουν τις πιο έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι πεδινές περιοχές θα έχουν κυρίως ήπιες συνθήκες με εναλλαγές ψυχρών και θερμών αερίων μαζών.

Στα Βαλκάνια, οι περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας αναμένονται να βιώσουν έντονες χιονοπτώσεις, με τις ορεινές περιοχές να επηρεάζονται περισσότερο.

Οι πεδινές περιοχές θα έχουν κρύο και βροχοπτώσεις, ενώ η Χερσόνησος του Βαλκανικού θα δει αυξημένη χιονοκάλυψη.

Στην Τουρκία, οι περιοχές της Ανατολικής Ανατολίας και του Πόντου αναμένονται να βιώσουν έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι πεδινές περιοχές της Μαύρης Θάλασσας θα δουν βροχοπτώσεις και περιοδικό παγετό. Η νότια Τουρκία αναμένεται να έχει ήπιες και ξηρές συνθήκες, με μικρές πιθανότητες χιονοπτώσεων.

Ατμοσφαιρική Κυκλοφορία

Οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα προκαλέσουν εναλλαγές θερμών και ψυχρών περιόδων, με πιθανές έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τοπικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας θα επηρεάσουν τη διάρκεια και την ένταση των χιονοπτώσεων.

Ο χειμώνας 2025/2026 αναμένεται να είναι ενδιαφέρων και δυναμικός για την Ευρώπη, με διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις ανά περιοχή. Οι περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο θα βιώσουν τις πιο έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα έχουν ήπιες θερμοκρασίες με πιθανές βροχοπτώσεις.

Οι ταξιδιώτες και οι λάτρεις των χειμερινών σπορ θα πρέπει να προετοιμαστούν για παραδοσιακές χειμερινές συνθήκες με πιθανές ψυχρές εισβολές.

