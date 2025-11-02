Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Συννεφιά και βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επιμείνουν σε πολλές περιοχές της χώρας, θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα του φθινοπώρου αναμένεται ασταθές, με νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, αύριο, Δευτέρα (03/11), στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 25 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα βροχής από το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, με τον υδράργυρο να «παίζει» από 12 έως 21 βαθμούς.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη, όταν και αναμένεται να σημειωθούν ψιλόβροχα ή σποραδικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι ελάχιστες τιμές θα υποχωρήσουν κοντά στους 10 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι ακόμη χαμηλότερες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες θα φέρουν αυξημένη υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το meteo.gr επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών θα είναι η εναλλαγή ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Προς το τέλος, δε, της εβδομάδας η ψύχρα θα γίνει πιο αισθητή, ιδιαίτερα τη νύχτα.

