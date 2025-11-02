Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα (Κυριακή 2/11), με βροχές να αναμένονται κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Βροχοπτώσεις αναμένονται βαθμιαία και στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου από το πρωί της Κυριακής θα έχουμε τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά του Ιονίου. Από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται νέα αστάθεια στη δυτική Ελλάδα και τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ίδιες περιοχές θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά της Ηπείρου.

Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, αλλά και ΒΒΑ της χώρας. Βροχερό θα είναι το σκηνικό και στην Αττική, ενώ την Τετάρτη θα επικρατήσει αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός προγνώστης καιρού, από την Τρίτη αναμένεται ψυχρή «εισβολή» αρχικά από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας και μέχρι και τις 11/11 αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

Την Κυριακή αναμένονται ασθενείς βροχές στα δυτικά, αλλά τα φαινόμενα σύντομα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 24-25 στη νησιωτική Ελλάδα.

Την Δευτέρα αναμένονται ξανά βροχές χαμηλής έντασης στη δυτική Ελλάδα, με το σύστημα βροχών να μετακινείται προς τα ανατολικά. Την Τρίτη αναμένονται βροχές στην Αθήνα και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές στην Αθήνα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μίλησε για ήπια καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, με χαμηλής έντασης βροχές το τριήμερο 4-6 Νοεμβρίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν.

Στιις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στα βόρεια πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργά το βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

