Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

Με έντονα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσει το επόμενο 48ωρο. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 04/11 και της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 23:00-02:00, 05:00-08:00 και 11:00-14:00 της Τετάρτης 05/11:

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» το επόμενο 48ωρο

Με νεότερη ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο στις εξής περιοχές:

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες (κυρίως πάνω από τη θάλασσα).

