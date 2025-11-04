Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας, με βροχές να έχουν εκδηλωθεί ήδη σε αρκετές περιοχές της, ανάμεσά τους και στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μαγνησία, στα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και τις Σποράδες, όπου μέσα στη νύχτα αναμένονται πολλά χιλιοστά βροχής. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται το βράδυ της Τρίτης και στην Αττική.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος τα φαινόμενα θα κινηθούν από τη Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα εξασθενήσουν. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ πιο εξασθενημένες βροχές αναμένονται στη Κρήτη.

Κλείνοντας, ο μετεωρολόγος του Mega σημείωσε ότι ο φετινός Νοέμβριος θα αποδείξει γιατί είναι ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου, κάνοντας λόγο για πολλές βροχές το επόμενο 12ημερο.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 04/11 και της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 23:00-02:00, 05:00-08:00 και 11:00-14:00 της Τετάρτης 05/11:

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» το επόμενο 48ωρο

Με νεότερη ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο στις εξής περιοχές:

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες (κυρίως πάνω από τη θάλασσα).

Σε άλλη ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι οι πυρήνες των καταιγίδων που κινούνται προς τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν βορειοανατολική κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει πως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, χωρίς όμως μεγάλα ύψη βροχής. Όπως τόνισε, «το έκτακτο δελτίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και αύριο».

ΤΟ "ΤΑΜΕΙΟ" ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

✅Πολύ καλές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα 4 Νοεμβρίου 2025, κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα . Η Κυλλήνη της Ηλείας προηγείται με 52.8 mm, ακολουθούμενη από την Άμφισσα και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων, με βάση τα δεδομένα των Μετεωρολογικών… pic.twitter.com/OqwuXN8n6x — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 4, 2025

Διαβάστε επίσης