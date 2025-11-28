Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Μικρή... ανάσα φαίνεται πως θα πάρουμε μετά το πέρασμα της «Adel» καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει κακοκαιρία στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη
INTIME NEWS
Νέος γύρος κακοκαιρίας φαίνεται πως προσεγγίζει τη χώρα από την Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, την ώρα που η τρέχουσα έντονη επιδείνωση του καιρού συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Παρά τη σύντομη βελτίωση, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από την Τετάρτη οργανώνεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, το οποίο ενδέχεται να φέρει νέα ισχυρή κακοκαιρία. Το κύμα αυτό φαίνεται να επηρεάζει κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα, με έντονες βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης, ικανές να δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί πως η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για το επόμενο 24ωρο, με ισχυρά φαινόμενα να επιμένουν, ιδιαίτερα σε ανατολικές και δυτικές περιοχές.

Η κακοκαιρία έχει μετατοπιστεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας και απασχολεί κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο καθώς και περιοχές του Αιγαίου. Ισχυρή ζώνη καταιγίδων έχει σχηματιστεί ανατολικά της Πελοποννήσου και στα νότια – νοτιοδυτικά της Αττικής, με τα φαινόμενα να ανατροφοδοτούνται διαρκώς από τον Σαρωνικό, το Μυρτώο και τον Αργολικό κόλπο.

Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη δυτική και βόρεια Αττική, όπου καταγράφεται μεγάλος όγκος βροχής, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν έως και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και τοπικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες επιμένουν και στη δυτική Ελλάδα, με τάση μετατόπισης προς νοτιότερες περιοχές, επηρεάζοντας τη δυτική Στερεά, το κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της αύριο, όταν τα φαινόμενα θα ενταθούν στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και πιθανώς στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Καιρικές συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται προς το απόγευμα, περίπου μεταξύ 16:00 και 18:00, ωστόσο οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να κινούνται κατά κύματα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Η υποχώρηση θα γίνει πιο αισθητή κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο Σάββατο.

Στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική απαιτείται προσοχή, καθώς είναι πιθανή η εκδήλωση τοπικά έντονων φαινομένων, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και κατά τόπους μπορεί να αλλάζουν απότομα διεύθυνση, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα διαμερίσματα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί έως τους 13 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο θα ξεκινήσει με βαρύ καιρό κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, με ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν μικροπλημμυρικά επεισόδια. Σταδιακά ωστόσο θα υπάρξει βελτίωση, αν και δεν αποκλείονται διάσπαρτα φαινόμενα στην ηπειρωτική χώρα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται αισθητά. Τα όποια φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή εικόνα σταθεροποίησης. Από την Κυριακή έως και την Τετάρτη επικρατούν γενικά πιο ήπιες και σταθερές συνθήκες.

