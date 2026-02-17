Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ την Τετάρτη

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Άστατος θα παραμείνει και αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση και της θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

