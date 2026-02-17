Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

Snapshot Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη μετά από καυγά με ενοικιαστή του στα Σπάτα, κατά τον οποίο πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προκαλώντας πανικό.

Η ένταση ξεκίνησε λόγω οικονομικών διαφορών σχετικά με το ενοίκιο και ακολούθησαν απειλές και λογομαχία. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (17/02) στο Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με ενοικιαστή του και στη συνέχεια να πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με το Mega, η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα, με αφορμή οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με το ενοίκιο. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 75χρονος φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμά του, να πήρε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα μπροστά στον ενοικιαστή και την οικογένειά του, σκορπίζοντας τον πανικό.

Η οικογένεια μπήκε στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και απειλές.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία, δευτερόλεπτα πριν ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής, αφού ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Για περίπου πέντε ώρες οι Αρχές προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε έφοδος στο διαμέρισμα, ωστόσο ο 75χρονος είχε αποχωρήσει. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για, μεταξύ άλλων, παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, απειλή και απείθεια. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, με τον κατηγορούμενο να λαμβάνει αναβολή για να δικαστεί την επόμενη ημέρα, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του.