Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο με τρεις τραυματίες - Ένας σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Κατακόλου όταν αυτοκίνητο ΙΧ συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο εγκλωβισμός του οδηγού του αγροτικού οχήματος. Παράλληλα, στο ΙΧ της εγκλωβίστηκαν και ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με δύο οχήματα και έξι άτομα, η οποία συνέδραμε στον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η κατάσταση της υγείας του οδηγού του αγροτικού οχήματος κρίνεται σοβαρή, ενώ οι επιβάτες του ΙΧ είναι σε καλή κατάσταση.

