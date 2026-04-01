Κακοκαιρία Erminio: Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα – Κίνδυνος για πλημμύρες – Οι κρίσιμες ώρες

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένωνμε α.α 4 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 30-03-26, στις 12:15 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.



Πιο αναλυτικά:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου, σε αρκετές περιοχές, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω των επικείμενων ακραίων καιρικών συνθηκών .

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων Νηπιαγωγείων και δομών Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και των Ειδικών σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων φαινομένων που αναμένονται.

Περιφέρεια Αττικής

Μεν απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν μόνο τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, με τις αρμόδιες αρχές να επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε γενικευμένο κλείσιμο, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα μετεωρολογικά δεδομένα και κατέληξε ότι η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη αργότερα μέσα στην ημέρα.

Δήμος Μαρκοπούλου

Η απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου κ. Αλλαγιάννη, αναφέρει πως κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Μαρκοπούλου σήμερα Τετάρτη 1η καθώς και την Πέμπτη 2 Απριλίου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που αναμένονται από την κακοκαιρία.

Η απόφαση όλες τις σχολικές μονάδες αλλά και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και λήφθηκε για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Δήμος Σαρωνικού

Κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, με απόφαση που έλαβε ο Δήμαρχος κ. Παπαχρήστου.

Η απόφαση αφορά στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού καθώς και των ΚΑΠΗ, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, με προβλέψεις για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, για την προστασία των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Δήμος Μαραθώνα

Κλειστές θα μείνουν Τετάρτη και Πέμπτη οι σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αν και τα προγνωστικά μοντέλα προσδιορίζουν την έναρξη των έντονων φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης και μετά, το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν νωρίτερα είναι υπαρκτό, ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Δήμος Ωρωπού

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιασημάκης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων στον Δήμο, λόγω έκτακτων έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, την Τετάρτη, 1 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ωρωπού.

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας κ. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης αποφάσισε για σήμερα την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την απόφαση κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο παιδικός σταθμός Μαντουδίου.

Δήμος Καρδίτσας

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Καρδίτσας κατόπιν των σχετικών ενημερώσεων από της Πολιτικής Προστασίας και για λόγους προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη 1 Απριλίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Καρδίτσας.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι άλλες δομές εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών όπως νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΩΚ, αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο, κολυμβητήριο) στον Δήμο Καρδίτσας. Όπως αναφέρεται, η απόφαση πάρθηκε εξ αιτίας της «κόκκινης» προειδοποίησης που έχει εκδοθεί από την ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλώντας στο Νewsbomb, εξήγησε ότι το πιο κρίσιμο διάστημα της κακοκαιρίας εντοπίζεται μέσα στην Τετάρτη:

«Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ στη Θεσσαλία, κυρίως στη Λάρισα και τη Μαγνησία, καθώς και στην Εύβοια, τη Βοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Αττική. Ιδιαίτερα στην Αττική, η ένταση θα κορυφωθεί από το απόγευμα έως το βράδυ».

Για την εξέλιξη των φαινομένων στην Αττική, διευκρίνισε: «Μετά τις 22:00 με 23:00 το βράδυ και προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ωστόσο τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής και στην πρωτεύουσα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ποσότητες νερού που αναμένονται: «Τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου στο τριπλάσιο των φυσιολογικών επιπέδων για τον Απρίλιο. Οι περιοχές που φαίνεται να επιβαρυνθούν περισσότερο είναι τα Μεσόγεια, τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής».

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και το κέντρο της Αθήνας δεν θα μείνει ανεπηρέαστο:

«Σημαντικές ποσότητες βροχής θα σημειωθούν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αναμένονται πάνω από 40 χιλιοστά. Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της πόλης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα».

Παράλληλα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από πολύ ισχυρούς ανέμους και χειμερινά φαινόμενα στα βόρεια: «Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις και θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές θύελλες. Επιπλέον, θα σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης».

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας:

«Φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το πρωί στο κεντρικό Ιόνιο και στην Αιτωλοακαρνανία».

Για την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με πανελλαδικό χαρακτήρα:

«Την Πέμπτη θα σημειώνονται βροχές σε όλη τη χώρα, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται προς το μεσημέρι στα Χανιά, στη νότια Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, ενώ το πρωί θα επηρεαστούν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης».

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί: «Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ».

Τέλος, προανήγγειλε σταδιακή βελτίωση: «Από την Παρασκευή η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγη αστάθεια αλλά καλύτερες συνθήκες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα».

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 και πρόσκαιρα στην περιοχή των Δωδεκανήσων έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της όπου θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 1η Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ στην Πιερία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πυκνές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ στα κεντρικά και ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πυκνές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις βόρειες Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη από το απόγευμα μέχρι τη νύχτα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από το μεσημέρι έως 9 μποφόρ. Από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8, από το μεσημέρι 8 με 9 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 10 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά: α) στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), β) στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση), γ) στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), δ) στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), ε) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), στ) στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη νότια Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Χιονοπτώσεις

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις

Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης ή της χιονοθύελλας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Διατηρήστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.

Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρήστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

Παγετός

Προετοιμαστείτε

Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αν μετακινήστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών

Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ.

Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.

Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κ.λπ.).

Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.

Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.

Όταν επικρατήσει παγετός

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης

Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.

Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

*Το προγνωστικό βίντεο του καιρού, είναι με τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Θαλασσών “Ποσειδών” του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Διαβάστε επίσης