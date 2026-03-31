Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί στο Newsbomb για έντονη επιδείνωση του καιρού, τονίζοντας ότι τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλα ύψη νερού που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών, ακόμη και στην Αττική

  • Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους θα πλήξει τη χώρα, κορυφώνοντας τα φαινόμενα την Τετάρτη απόγευμα.
  • Τα ύψη βροχής αναμένεται να είναι τριπλάσια των φυσιολογικών για τον Απρίλιο, με υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και άλλα νότια τμήματα.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, συνοδευόμενοι από τοπικές θύελλες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης.
  • Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί πανελλαδικά με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες 8
  • 9 μποφόρ, ενώ η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή.
  • Η Αθήνα και ειδικά τα Μεσόγεια, τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες βροχής, πάνω από 40 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.
Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το απόγευμα της Τετάρτης (01/04).

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικά ύψη βροχής, ακόμη και πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλώντας στο Νewsbomb, εξήγησε ότι το πιο κρίσιμο διάστημα της κακοκαιρίας εντοπίζεται μέσα στην Τετάρτη:

«Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ στη Θεσσαλία, κυρίως στη Λάρισα και τη Μαγνησία, καθώς και στην Εύβοια, τη Βοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Αττική. Ιδιαίτερα στην Αττική, η ένταση θα κορυφωθεί από το απόγευμα έως το βράδυ».

Για την εξέλιξη των φαινομένων στην Αττική, διευκρίνισε: «Μετά τις 22:00 με 23:00 το βράδυ και προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ωστόσο τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής και στην πρωτεύουσα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ποσότητες νερού που αναμένονται: «Τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου στο τριπλάσιο των φυσιολογικών επιπέδων για τον Απρίλιο. Οι περιοχές που φαίνεται να επιβαρυνθούν περισσότερο είναι τα Μεσόγεια, τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής».

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και το κέντρο της Αθήνας δεν θα μείνει ανεπηρέαστο:

«Σημαντικές ποσότητες βροχής θα σημειωθούν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αναμένονται πάνω από 40 χιλιοστά. Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της πόλης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα».

Παράλληλα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από πολύ ισχυρούς ανέμους και χειμερινά φαινόμενα στα βόρεια: «Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις και θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές θύελλες. Επιπλέον, θα σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης».

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας:

«Φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το πρωί στο κεντρικό Ιόνιο και στην Αιτωλοακαρνανία».

Για την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με πανελλαδικό χαρακτήρα:

«Την Πέμπτη θα σημειώνονται βροχές σε όλη τη χώρα, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται προς το μεσημέρι στα Χανιά, στη νότια Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, ενώ το πρωί θα επηρεαστούν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης».

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί: «Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ».

Τέλος, προανήγγειλε σταδιακή βελτίωση: «Από την Παρασκευή η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγη αστάθεια αλλά καλύτερες συνθήκες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά - Αραγκσί: Δεν έχουμε θέσει κανέναν όρο

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση ασέλγειας από καθηγητή – Νέα καταγγελία

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: «Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα πέσει»

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0: Δοκιμές από Γιοβάνοβιτς και βελτίωση για την Εθνική ομάδα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

21:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Ηράκλειο: Μία Ολυμπιάδα Τεχνολογίας στα «Δύο Αοράκια»

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Μήνυμα Πεζεσκιάν για τέλος του πολέμου με όρους - Επιμένει ο Νετανιάχου: «Συνεχίζονται τα χτυπήματα»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Κάθειρξη έως 9 χρόνια στη συμμορία αστυνομικών που εξάρθρωσαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ

21:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 31/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 69 εκατ. ευρώ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σταματά την εισαγωγή γαλλικού στρατιωτικού εξοπλισμού

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

21:26ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιητικά σημάδια μελανώματος: Πότε μια ελιά μπορεί να είναι καρκινική

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε αντιλόπη σε ζωολογικό κήπο στην Βιέννη

21:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Η EuroLeague αποθεώνει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού - «Η καλύτερη βάση οπαδών στον κόσμο»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στα Τρίκαλα: Νεκρός 28χρονος νοσηλευτής του τοπικού νοσοκομείου

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Από αύριο το απόγευμα μπαίνει η Αττική «στο στόχαστρο» της κακοκαιρίας - Οι τρεις κρίσιμες ώρες

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων - Βίντεο ντοκουμέντο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά - Αραγκσί: Δεν έχουμε θέσει κανέναν όρο

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ