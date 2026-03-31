Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

Snapshot Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους θα πλήξει τη χώρα, κορυφώνοντας τα φαινόμενα την Τετάρτη απόγευμα.

Τα ύψη βροχής αναμένεται να είναι τριπλάσια των φυσιολογικών για τον Απρίλιο, με υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και άλλα νότια τμήματα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, συνοδευόμενοι από τοπικές θύελλες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί πανελλαδικά με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες 8

9 μποφόρ, ενώ η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή.

Η Αθήνα και ειδικά τα Μεσόγεια, τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες βροχής, πάνω από 40 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών. Snapshot powered by AI

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το απόγευμα της Τετάρτης (01/04).

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικά ύψη βροχής, ακόμη και πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλώντας στο Νewsbomb, εξήγησε ότι το πιο κρίσιμο διάστημα της κακοκαιρίας εντοπίζεται μέσα στην Τετάρτη:

«Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ στη Θεσσαλία, κυρίως στη Λάρισα και τη Μαγνησία, καθώς και στην Εύβοια, τη Βοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Αττική. Ιδιαίτερα στην Αττική, η ένταση θα κορυφωθεί από το απόγευμα έως το βράδυ».

Για την εξέλιξη των φαινομένων στην Αττική, διευκρίνισε: «Μετά τις 22:00 με 23:00 το βράδυ και προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ωστόσο τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής και στην πρωτεύουσα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ποσότητες νερού που αναμένονται: «Τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου στο τριπλάσιο των φυσιολογικών επιπέδων για τον Απρίλιο. Οι περιοχές που φαίνεται να επιβαρυνθούν περισσότερο είναι τα Μεσόγεια, τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής».

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και το κέντρο της Αθήνας δεν θα μείνει ανεπηρέαστο:

«Σημαντικές ποσότητες βροχής θα σημειωθούν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αναμένονται πάνω από 40 χιλιοστά. Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της πόλης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα».

Παράλληλα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από πολύ ισχυρούς ανέμους και χειμερινά φαινόμενα στα βόρεια: «Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις και θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές θύελλες. Επιπλέον, θα σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης».

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας:

«Φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το πρωί στο κεντρικό Ιόνιο και στην Αιτωλοακαρνανία».

Για την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με πανελλαδικό χαρακτήρα:

«Την Πέμπτη θα σημειώνονται βροχές σε όλη τη χώρα, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται προς το μεσημέρι στα Χανιά, στη νότια Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, ενώ το πρωί θα επηρεαστούν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης».

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί: «Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ».

Τέλος, προανήγγειλε σταδιακή βελτίωση: «Από την Παρασκευή η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγη αστάθεια αλλά καλύτερες συνθήκες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα».

