Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, 47 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αρκαδία

Η αστάθεια του καιρού έκανε αισθητή την παρουσία της σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας το απόγευμα της Τετάρτης (17/06), φέρνοντας κατά τόπους ισχυρές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα επηρέασαν για αρκετή ώρα και περιοχές της Αττικής, ενώ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατεγράφησαν στην ορεινή Πελοπόννησο.

Μέχρι τις 18:40, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, όπου έπεσαν 47 χιλιοστά νερού, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δεδομένα των σταθμών καταδεικνύουν την ένταση και την έκταση των φαινομένων, τα οποία εκδηλώθηκαν κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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