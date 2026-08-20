Καιρός αύριο: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Snapshot Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό για την Παρασκευή 21 Αυγούστου με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 37-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 37 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασίες γύρω στους 36-37 βαθμούς και ανέμους 3-5 μποφόρ.

Τοπικές βροχές ή όμβροι είναι πιθανές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και στα ηπειρωτικά ορεινά περιοχές κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για την Παρασκευή η ΕΜΥ, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 36 βαθμούς.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

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