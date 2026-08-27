Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 27 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Ο καύσωνας συνεχίζεται με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά και νότια της ηπειρωτικής χώρας.
  • Στη Μακεδονία, τη Θράκη και ορεινά σημεία αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.
  • Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν έως 37-38 βαθμούς.
  • Την Παρασκευή προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά αναμένεται μικρή άνοδος.
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Συνεχίζεται ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες μέρες, με το θερμόμετρο να μένει σταθερά στους 39 ακόμη και 40 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά και τα νότια της ηπειρωτικής χώρας, με θερμοκρασίες μέχρι 40 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα η κατάσταση θα είναι πιο ήπια, έως και 36 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και σε άλλα ορεινά σημεία της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 27 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 28 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

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