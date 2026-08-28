Καιρός: Δυσάρεστα νέα από τον Θοδωρή Κολυδά - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η ζέστη
Η ensemble πρόγνωση αποτυπώνει, πέρα από την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού, και το εύρος της αβεβαιότητας, καθώς και τις πιθανότητες να επικρατήσει διαφορετικό καιρικό σενάριο τις επόμενες ημέρες
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- Η ζέστη στην Αθήνα θα διατηρηθεί έως τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου με θερμοκρασίες γύρω στους 34-35°C.
- Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τους 32°C καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.
- Οι θερμοκρασίες θα είναι 3 έως 5 βαθμούς υψηλότερες από τα κλιματικά φυσιολογικά για την εποχή.
- Δεν αναμένεται ακραίο επεισόδιο ζέστης, αλλά παρατεταμένη θερμή περίοδος μέσα στον Σεπτέμβριο.
- Οι πιθανότητες βροχοπτώσεων παραμένουν περιορισμένες, με χαμηλή βεβαιότητα για φαινόμενα γύρω στις 4-5 Σεπτεμβρίου.
Παρατεταμένη ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί στην Αθήνα και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Όπως προκύπτει από τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο υδράργυρος θα κινηθεί σήμερα κοντά στους 35°C, ενώ μετά από μια μικρή υποχώρηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν εκ νέου, φτάνοντας τους 34-35°C από την 1η έως και περίπου τις 3 Σεπτεμβρίου.
Η ζέστη, μάλιστα, φαίνεται πως θα επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του μήνα, καθώς οι περισσότερες προγνωστικές λύσεις διατηρούν τις μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από τους 32°C ακόμη και προς το τέλος της περιόδου.
Οι θερμοκρασίες αυτές βρίσκονται αισθητά πάνω από τα κλιματικά φυσιολογικά για την εποχή, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται περίπου στους 30°C. Έτσι, για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δεν διαφαίνεται προς το παρόν ένα ακραίο επεισόδιο ζέστης, αλλά μια παρατεταμένη θερμή περίοδος, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στον Σεπτέμβριο.
Την ίδια ώρα, περιορισμένες παραμένουν οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ένα ασθενές σήμα για εκδήλωση κάποιων φαινομένων εμφανίζεται γύρω στις 4-5 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η προγνωστική βεβαιότητα για αυτή την εξέλιξη παραμένει χαμηλή.
Η ensemble πρόγνωση αποτυπώνει, πέρα από την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού, και το εύρος της αβεβαιότητας, καθώς και τις πιθανότητες να επικρατήσει διαφορετικό καιρικό σενάριο τις επόμενες ημέρες.