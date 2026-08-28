Καιρός: Δυσάρεστα νέα από τον Θοδωρή Κολυδά - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η ζέστη

Snapshot Η ζέστη στην Αθήνα θα διατηρηθεί έως τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου με θερμοκρασίες γύρω στους 34-35°C.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τους 32°C καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.

Οι θερμοκρασίες θα είναι 3 έως 5 βαθμούς υψηλότερες από τα κλιματικά φυσιολογικά για την εποχή.

Δεν αναμένεται ακραίο επεισόδιο ζέστης, αλλά παρατεταμένη θερμή περίοδος μέσα στον Σεπτέμβριο.

Οι πιθανότητες βροχοπτώσεων παραμένουν περιορισμένες, με χαμηλή βεβαιότητα για φαινόμενα γύρω στις 4-5 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Παρατεταμένη ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί στην Αθήνα και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο υδράργυρος θα κινηθεί σήμερα κοντά στους 35°C, ενώ μετά από μια μικρή υποχώρηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν εκ νέου, φτάνοντας τους 34-35°C από την 1η έως και περίπου τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η ζέστη, μάλιστα, φαίνεται πως θα επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του μήνα, καθώς οι περισσότερες προγνωστικές λύσεις διατηρούν τις μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από τους 32°C ακόμη και προς το τέλος της περιόδου.

Οι θερμοκρασίες αυτές βρίσκονται αισθητά πάνω από τα κλιματικά φυσιολογικά για την εποχή, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται περίπου στους 30°C. Έτσι, για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δεν διαφαίνεται προς το παρόν ένα ακραίο επεισόδιο ζέστης, αλλά μια παρατεταμένη θερμή περίοδος, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, περιορισμένες παραμένουν οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ένα ασθενές σήμα για εκδήλωση κάποιων φαινομένων εμφανίζεται γύρω στις 4-5 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η προγνωστική βεβαιότητα για αυτή την εξέλιξη παραμένει χαμηλή.

Η ensemble πρόγνωση αποτυπώνει, πέρα από την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού, και το εύρος της αβεβαιότητας, καθώς και τις πιθανότητες να επικρατήσει διαφορετικό καιρικό σενάριο τις επόμενες ημέρες.

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