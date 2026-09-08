Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη - Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

Snapshot Από την Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και Πελοποννήσου, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και την Κρήτη, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ενώ το Σάββατο ίσως υπάρξουν ασθενή φαινόμενα στα δυτικά.

Από την Κυριακή και κυρίως από τις 14 Σεπτεμβρίου αναμένονται περισσότερες βροχές στα δυτικά και βόρεια της Ελλάδας, με οργανωμένη επιδείνωση του καιρού στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά από την Κυριακή, διατηρούμενη γύρω στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Σε πιο φθινοπωρινό θα μετατραπεί το σκηνικό του καιρού από αύριο, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις ορεινές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς όμως να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και την Κρήτη, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 29-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31-33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 28-30, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός

Ο έμπειρος μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιεί για περισσότερες βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και… οργανωμένη επιδείνωση που έρχεται τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια και τα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 33℃, στα νότια τους 26℃ και στα βόρεια από 24℃ έως και 28℃.

Στα δυτικά, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 29℃ έως και 32℃ και στα ανατολικά νησιωτικά από 27℃ έως και 30℃.

Την Πέμπτη, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα σημειωθούν βροχές, ενώ, νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε στα δυτικά ορεινά.

Την Παρασκευή, δεν φαίνονται επίσης αξιόλογες βροχές, ενώ και το Σάββατο κάποια ασθενή φαινόμενα ίσως υπάρξουν στα δυτικά, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Όμως, από την Κυριακή και κυρίως από τις 14 του μηνός θα υπάρξουν περισσότερες βροχές από τα δυτικά και τα βόρεια της Ελλάδας.

Τη μεθεπόμενη Παρασκευή (18/09) φαίνεται πως ο καιρός θα «αγριέψει» και θα υπάρξει οργανωμένη επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική.

Για την τάση της θερμοκρασίας φαίνεται ότι από την προσεχή Κυριακή υποχωρεί αρκετά και θα διατηρηθεί στους 28℃ με 29℃ έως και τις 19 Σεπτεμβρίου.

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