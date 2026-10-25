Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Στο επίκεντρο η Αττική

Snapshot Η ΕΜΥ προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από τη Δευτέρα 26/10 έως την Τρίτη 27/10.

Η Αττική αναμένεται να πλήξει σε δύο κύματα έντονων καιρικών φαινομένων, έως το μεσημέρι και ξανά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται επίσης η Εύβοια, οι Σποράδες, τμήματα της Θεσσαλίας και ανατολικής Στερεάς, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν την Τρίτη κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Αττική έως τις πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου προβλέπονται δύο περίοδοι έντονων φαινομένων μέσα στη Δευτέρα: η πρώτη έως το μεσημέρι και η δεύτερη κατά τις βραδινές ώρες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης η Εύβοια, οι Σποράδες, τμήματα της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά το δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη(27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026):

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.

β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.

δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.

ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

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