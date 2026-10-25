Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Snapshot Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με έντονα φαινόμενα στην ανατολική Ελλάδα.

Στην Αττική προβλέπονται δύο περίοδοι έντονων βροχοπτώσεων τη Δευτέρα, έως το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες.

Επιδείνωση του καιρού θα υπάρξει σε περιοχές όπως η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται κατά τις καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας. Snapshot powered by AI

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα την Αττική με τα νότια προάστια, τον Πειραιά και τα δυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου να δέχονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Ενδεικτικά αυτή την ώρα βρέχει καταρρακτωδώς σε Ελληνικό, Λαύριο, Άλιμο, Ανάβυσσο, Βάρη, Κορωπί, Νίκαια, Παλαιό Φάληρο, Πειραιά, Χαϊδάρι κι Ασπρόπυργο.

Στη «δίνη του κυκλώνα» βρίσκονται αυτή την ώρα και τα βορειότερα τμήματα το νομού, όπως η Δροσιά, και η Μαλακάσα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν τα φαινόμενα ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου προβλέπονται δύο περίοδοι έντονων φαινομένων μέσα στη Δευτέρα: η πρώτη έως το μεσημέρι και η δεύτερη κατά τις βραδινές ώρες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης η Εύβοια, οι Σποράδες, τμήματα της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά το δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη(27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026):

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.

β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.

δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.

ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.