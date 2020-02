«Καμπανάκι» ΠΟΥ για κορωναϊό: Εάν δεν δράσουμε γρήγορα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα

Coronavirus cases in countries with >10 cases:

China: 75,891

South Korea: 204

Japan: 107

Singapore: 86

Hong Kong: 69

Thailand: 35

Taiwan: 26

Malaysia: 19

Italy: 19

Australia: 19

Iran: 18

Vietnam: 16

Germany: 16

US: 16

France: 12

UAE: 11



* Diamond Princess cases not included