Συγκίνηση: Πέθανε τραγουδιστής - θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από την ζωή ο Κένι Ρότζερς, ενας από τους θρύλους της αμερικανικής country μουσικής.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειάς του, «πέθανε ειρηνικά στο σπίτι από φυσικά αίτια». Με μεγάλη καριέρα, που διήρκεσε περίπου 60 χρόνια και βραβευμένος με τρία βραβεία Grammy είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Από τα πιο γνωστά τραγούδια του ήταν τα The Gambler, Lucille και Coward Of The County.

Το 2013 μπήκε στο Country Music Hall of Fame ενώ έχει βραβευτεί και από την Αμερικανική Ένωση Κάντρι Μουσικής για το συνολικό έργο του.

