Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστος μουσικός (pics)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο Jimmy Cobb.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Daily Mail ο διάσημος μουσικός ήταν ο τελευταίος επιζών στο σεξτέτο του Miles Davis στο οποίο έπαιζε σαξόφωνο ο John Coltrane, ο Julian “Cannonball” Adderley, ο πιανίστας Bill Evans και ο μπασίστας Paul Chambers.

Όλοι τους έπαιζαν στο κλασικό άλμπουμ του Davis Davis, Kind of Blue που είναι από τα πιο εμπορικά τζαζ άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο Cobb, έπαιξε και σε άλλα άλμπουμ του Davis όπως τα Porgy and Bess, Sketches of Spain, Person Friday, Saturday Nights at the Blackhawk.

Επίσης έπαιξε με τον Coltrane στα Giant Steps και Coltrane Jazz και σε δίσκους των Cannonball Adderley, Nat Adderley.

