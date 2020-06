Σοκ: Αυτοκτόνησε πασίγνωστη σεναριογράφος

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος της Jas Waters, σεναριογράφου της δημοφιλούς σειράς «This Is Us».

PHOTO GALLERY 1/4 Η 39χρονη Jas Waters έβαλε τέλος στη ζωή της. Η γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τα αίτια που την οδήγησαν στην αυτοκτονία είναι άγνωστα. Την τραγική είδηση έκανε το υπόλοιπο τιμ των σεναριογράφων. ‹ ›

Η Jas πέθανε σε ηλικία μόλις 39 ετών στο Λος Άντζελες, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή κρεμάστηκε, βάζοντας η ίδια τέλος στη ζωή της.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Τετάρτη, όταν οι υπόλοιποι σεναριογράφοι της σειράς μοιράστηκαν ένα στο Twitter: «Ολόκληρη η οικογένεια του This Is Us είναι συντετριμμένη με την είδηση πως η Jas Waters πέθανε. Στον χρόνο που περάσαμε μαζί, η Jas άφησε το σημάδι της σε όλους εμάς. Ήταν μια λαμπρή αφηγητής και μια δύναμη της φύσης. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στα αγαπημένα της πρόσωπα. Ήταν μία από εμάς».

