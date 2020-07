Θρήνος στο χώρο της μουσικής: Πέθανε ο Charlie Daniels (pics)

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία από το θάνατο του Charlie Daniels του θρύλου της Southern Rock, Bluegrass και Country.

Πέθανε στα 83 του χρόνια έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη έπειτα από εγκεφαλικό, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ήταν μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής ενώ έπαιζε πολλά μουσικά όργανα.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το single του The Devil Went Down to Georgia, ενώ ήταν μέλος του Country Music Hall of Fame. Πέθανε στα 83 του χρόνια έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη έπειτα από εγκεφαλικό. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπό τους Ντον Μάρι Γκραμπς. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του Χέιζελ και ο γιος του Τσάρλι Ντάνιελς Τζούνιορ.

Δείτε φωτογραφίες του στη Gallery:

PHOTO GALLERY 1/4 Εισήχθη στο Music Hall of Fame της Βόρειας Καρολίνα το 1999. Πηγή: Twitter Έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής του αλλά και σύγχρονους νεοεμφανιζόμενους. Πηγή: Twitter Στις 18 Οκτωβρίου 2005 τιμήθηκε στα 53α BMI Country Awards ως ΒΜΙ Icon. Πηγή: Twitter Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με 6 BMI Country βραβεία, με το πρώτο το 1976 για το "The South's Gonna Do It Again". Πηγή: Twitter ‹ ›

Η μουσική του ήταν μίγμα των Bluegrass, country, rock, Southern rock, outlaw country, country rock,blues rock, rock & roll, blues και γκόσπελ. Εισήχθη στο Music Hall of Fame της Βόρειας Καρολίνα το 1999 ενώ έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής του αλλά και σύγχρονους νεοεμφανιζόμενους.

Στις 18 Οκτωβρίου 2005 τιμήθηκε στα 53α BMI Country Awards ως ΒΜΙ Icon. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με 6 BMI Country βραβεία, με το πρώτο το 1976 για το "The South's Gonna Do It Again". Τον Νοέμβριο του 2007 έγινε μέλος του Grand Ole Opry. Ένα πάρκο στο Μάουντ Τζούλιετ του Τενεσί όπου ζούσε πήρε το όνομά του.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση βιτριόλι: Ψάχνουν τον συνεργό - Στόχευε και αλλού η 35χρονη;