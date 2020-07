Αγία Σοφία: Ανατριχίλα - Έτσι ακούγονταν οι ψαλμωδίες μέσα στο ναό (vid)

Ηχητικό ντοκουμέντο!

Τον τρόπο με τον οποίο ακούγονταν οι ψαλμωδίες στην Αγία Σοφία πριν από 1.000 χρόνια αναβίωσε μετά από πολυετής μελέτες το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μελέτη και η εφαρμογή έγινε από το Center for Computer Research in Music and Acoustics του Πανεπιστημίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μεγαλειώδες κενό που υπάρχει κάτω από τον τρούλο, λέει η Pentcheva. «Η Αγία Σοφία μας φέρνει σε επαφή με ένα παράδοξο: τον συνδυασμό της θολής σημειολογίας που παράγεται από το ηχητικό πεδίο και της κατάλυσης της μορφής που προκαλεί το φως και οι αντανακλάσεις, υπονοώντας ότι η θεϊκή γνώση μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο μερικώς και ασαφώς».

Η σπηλαιώδης ακουστική, αλλά και το μοναδικό φως που εισέρχεται και διαπερνά τον χώρο όπως σε κανένα άλλο κτίριο συνδιαμορφώνουν το αποτέλεσμα της ηχητικής και βιωματικής εμπειρίας, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχει ανεβάσει το Πανεπιστήμιο.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY 1/4 ‹ ›

ΕΕ σε Ερντογάν: «Άλλαξε την απόφαση για την Αγία Σοφία»

Το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, καταδίκασε την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά από μουσείο σε τζαμί, καλώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επανεξετάσει το ζήτημα.

Παράλληλα, αποφάσισαν την προσθήκη νέων ονομάτων στη λίστα των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ

Στη μακρά συνεδρία που έγινε σήμερα (13/07) στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε να μην δοθεί εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ για διαπραγμάτευση με την Τουρκία αλλά όπως διερευνηθούν τρόποι για μείωση της έντασης αυστηρά στη βάση των σχετικών συμπερασμάτων της ΕΕ.

Με αφορμή την συνέχιση των τουρκικών γεωτρήσεων στην ΑΟΖ της Κύπρου και των απειλών εναντίων της Ελλαδας ζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει έγγραφο επιλογών για περαιτέρω μέτρα εναντίον της Τουρκίας.

Παράλληλα, να συνεχιστούν οι εργασίες επί των προτάσεων της Κύπρου για πρόσθετες κυρώσεις σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει για τον σκοπό αυτό η αρμόδια Ομάδα Εργασίας Relex.

Η συζήτηση για το μέλλον των Ευρωτουρκικών Σχέσεων θα συνεχιστεί στο Gymnich στο Βερολίνο τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από alphanews

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Άγριο έγκλημα: Εκτέλεσαν διάσημο τραγουδιστή μέσα στο αυτοκίνητό του