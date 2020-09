Νέα τουρκική πρόκληση: NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Νέα ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι κάτωθι συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W : 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20

Παραλήρημα από Ερντογάν και Ακάρ

Νέα... εμφάνιση έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τις ενέργειές του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε με αφορμή την επέτειο για τη ναυμαχία της Πρέβεζας τον Σεπτέμβριο του 1538 πως «συνεχίζουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στις θάλασσές μας με ισχυρή βούληση και ακλόνητη πίστη».

«Σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορού να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη "Γαλάζια Πατρίδα" για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ο οποίος στο δικό του μήνυμα έκανε λόγο ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα».

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο έδειξαν ότι το να διαθέτει η χώρα μας σύγχρονες ναυτικές δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας» είπε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας θα φτάσει σε ισχυρότερο επίπεδο με την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων που κατασκευάζονται από την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα» κατέληξε στην δήλωσή του ο κ. Ακάρ.

