Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τι θα σήμαινε μια 2η θητεία Τραμπ για το εμπόριο και άλλους κρίσιμους τομείς

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να αναμένουμε μια μάχη για τις εκπομπές των αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια, μια προσπάθεια περιορισμού των τεχνολογικών κολοσσών και αυξημένη τηλεθέαση για ειδησεογραφικές εκπομπές σε καλωδιακά δίκτυα.

Ακολουθούν βασικά στοιχεία για το πώς η επανεκλογή του προέδρου Τραμπ μπορεί να επηρεάσει έξι βασικούς τομείς.

Αυτοκινητοβιομηχανίες

Μια επανεκλογή του Τραμπ θα αφήσει τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στα διασταυρούμενα πυρά ενός πολέμου για την κλιματική πολιτική μεταξύ της Ουάσινγκτον και της πολιτείας της Καλιφόρνια.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά το κόστος συμμόρφωσής τους βάσει της προσέγγισης του Τραμπ για τις εκπομπές. Αλλά η σύγκρουση με την Καλιφόρνια για τις εκπομπές και τα ηλεκτρικά οχήματα έχει διχάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ για να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, επιτιθέμενος στη General Motors Co και τη Ford Motor Co για τις αποφάσεις να κλείσουν μονάδες ή να επενδύσουν στην Κίνα και το Μεξικό. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει απειλήσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες με δασμούς.

Φαρμακευτικές

Ο Τραμπ έχει υπάρξει έντονος επικριτής των υψηλών τιμών των φαρμάκων, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η φαρμακοβιομηχανία θα τα πάει πιθανόν καλύτερα σε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ απ’ ό,τι εάν κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ πέρασε μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα με στόχο να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων κατά την πρώτη του θητεία.

Εξόρυξη

Ο Τραμπ υπέγραψε αρκετά προεδρικά διατάγματα κατά την πρώτη του θητεία που χαρακτήρισαν τις σπάνιες γαίες και άλλα ορυκτά κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια, δίνοντας εντολή στο Πεντάγωνο να στηρίξει οικονομικά νέα έργα. Οι ΗΠΑ έχουν μόνο ένα ορυχείο σπάνιων γαιών, αν και η χώρα στηρίζεται στην Κίνα για την επεξεργασία τους. Μια δεύτερη θητεία του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από νέα εγχώρια μεταλλεία σπάνιων γαιών στη χώρα καθώς και σε νέο εξοπλισμό επεξεργασίας από την Rare Element Resources και άλλες εταιρίες.

ΜΜΕ

Οι εταιρίες μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ωφεληθούν εάν ο Τραμπ εξασφαλίσει τέσσερα ακόμα χρόνια στον Λευκό Οίκο, βάσει της ζήτησης για τηλεοπτική, έντυπη και ψηφιακή κάλυψη ειδήσεων μετά την εκλογή του το 2016.

Ενώ οι πολίτες θέλησαν αρχικά να παρακολουθήσουν την κάλυψη ενός ελευθερόστομου προέδρου και της κυβέρνησης του, η τριπλή απειλή της πανδημίας του κορονοϊού, της οικονομικής κρίσης και της φυλετικής διαμάχης διατηρούν ασίγαστο το ενδιαφέρον τους.

Οι New York Times, για παράδειγμα, είδαν τις ψηφιακές τους συνδρομές να υπερτετραπλασιάζονται από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 έως την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι μετοχές της New York Times Co έχουν ενισχυθεί πάνω από 250% από την ημέρα των εκλογών του 2016.

Ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης και πάλι για τις βραδινές ειδησεογραφικές εκπομπές, με το NBC της Comcast, το CBS της ViacomCBS και το ABC της Walt Disney να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κοινό τους, σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις, εδώ και χρόνια.

Λιανικές Πωλήσεις / Εμπόριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς ύψους 370 δισεκ. δολαρίων σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, στο πλαίσιο της ατζέντας του «Πρώτα η Αμερική». Τα προϊόντα αυτά κυμαίνονται από τσάντες έως μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και εκτιμάται ότι έχουν κοστίσει στις αμερικανικές εισαγωγικές εταιρίες περίπου 61,6 δισεκ. δολάρια έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή για τα τελωνεία, ενώ θεωρείται ότι έχουν οδηγήσει σε διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής μεταποίησης.

«Εάν κερδίσει ο Τραμπ, θα δει την εκλογή ως μια επικύρωση της στρατηγικής του για την εμπορική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δασμών, και σίγουρα θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική με την Κίνα», δήλωσε ο Τζόναθαν Γκολντ, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικού Εμπορίου.

Τεχνολογία

Εάν ο Τραμπ παραμείνει στον Λευκό Οίκο, οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές σε αντιμονοπωλιακά θέματα. Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει ήδη καταθέσει αγωγή κατά της Google της Alphabet ενώ αντίστοιχη κίνηση αναμένεται και σε βάρος της Facebook. Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Γερουσία, αυτό μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για τις εταιρίες τεχνολογίας, καθώς οι Δημοκρατικοί ζητούν ακόμα μεγαλύτερους ελέγχους για πρακτικές που λένε ότι έχουν καταπνίξει την καινοτομία και έχουν μειώσει τον ανταγωνισμό. Ο Τραμπ μπορεί επίσης να κλιμακώσει την πολεμική του αναφορικά με αυτό που διατείνεται ότι είναι λογοκρισία των συντηρητικών απόψεων σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το πιο άμεσο ερώτημα στον τομέα της τεχνολογίας για τον Τραμπ θα είναι τι να κάνει με το TikTok, την κινεζική εφαρμογή που η κυβέρνησή του θεωρεί κίνδυνο για την ασφάλεια και θέλει να μεταβιβαστεί σε αμερικανική ιδιοκτησία ή να απαγορευθεί.

Οι τεχνολογικές εταιρίες που εξαρτώνται από την Κίνα ως προμηθευτή ή αγοραστή θα παρακολουθούν να δουν εάν η προσέγγιση του Τραμπ αναφορικά με το εμπόριο θα ενταθεί ή να αποκλιμακωθεί.

