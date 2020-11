Αυτές είναι οι 13 μεγαλύτερες απάτες στην Ιστορία της Ανθρωπότητας - Θα τρελάνουν το μυαλό σας

Πρόκειται για 13 μεγάλες φήμες, οι οποίες είχαν γίνει γνωστές στο παρελθόν, αλλά στην ουσία ήταν αβάσιμες

13. Οι νεράιδες Cottingley

Οι νεράιδες Cottingley είναι μια σειρά φωτογραφιών που ελήφθησαν το 1917 και το 1921 από δύο κορίτσια ηλικίας 10 και 16 ετών. Οι φωτογραφίες ήθελαν να αποδείξουν την ύπαρξη νεράιδων και ξωτικών, αλλά τελικά εκτέθηκαν ως μια από τις πιο λαμπρές φάρσες του 20ού αιώνα. Ένα από τα κορίτσια αποδείχθηκε ότι ήταν βοηθός στο φωτογραφικό εργαστήριο του κολεγίου της.

Ακόμη και ο Arthur Conan Doyle πίστευε σθεναρά στην αυθεντικότητα αυτών των φωτογραφιών μέχρι το θάνατό του.

12. Ξανθιές υπό εξαφάνιση

Το 2002, το BBC δημοσίευσε ένα άρθρο που δήλωνε ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι με ξανθά μαλλιά γεννιούνται κάθε χρόνο και τελικά θα εξαφανιστούν σε διακόσια χρόνια.

Το New York Times δημοσίευσε αργότερα ένα άλλο άρθρο που χαρακτήρισε ψευδή τα αποτελέσματα της μελέτης.

11. Το τέρας του Loch Ness

Η ιδέα ότι ένα τέρας κατοικεί στο Loch Ness, ήταν ίσως η πιο δημοφιλής φάρσα στον κόσμο. Το 1934, η πρώτη φωτογραφία του «τέρατος» δημοσιεύτηκε από έναν χειρούργο του Λονδίνου, Dr. Wilson. Η φωτογραφία συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά το 1994 αποδείχτηκε ότι ήταν ψεύτικη.

10. Ο άνθρωπος του Piltdown

Το 1912, ο ερασιτέχνης αρχαιολόγος Charles Dawson ισχυρίστηκε ότι είχε βρει τα απομεινάρια ενός αρχαίου πλάσματος: κατά τους ισχυρισμούς του, ήταν ο ελλιπής εξελικτικός δεσμός μεταξύ πρωτόγονων και ανθρώπων.

Η εξαπάτηση του Dawson αποκαλύφθηκε 40 χρόνια αργότερα, όταν οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κρανίο του «Piltdown Man» ήταν στην πραγματικότητα ένα κρανίο μεσαιωνικού ανθρώπου που συνδέεται με τη γνάθο ενός ουρακοτάγκου.

9. Οι φωτογραφίες φαντασμάτων του William Mumler

Κοντά στο τέλος του 19ου αιώνα, ο φωτογράφος από τη Νέα Υόρκη William Mumler, άρχισε να δημιουργεί εικόνες που έδειχναν φαντάσματα φημολογούμενων αποθανόντων μελών της οικογένειας των ανθρώπων που φωτογραφήθηκαν.

8. Οι ψεύτικες πέτρες του Beringer

Το 1725, ο καθηγητής Ιατρικής Johann Beringer ανακάλυψε χαραγμένα κομμάτια ασβεστόλιθου που απεικόνιζαν προϊστορικά ζώα και φυτά και είχαν εβραϊκές επιγραφές πάνω τους.

Ο Beringer θεώρησε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και μάλιστα δημοσίευσε ένα βιβλίο για τα ευρήματά του. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι όλη η υπόθεση ήταν μια φάρσα που διαπράχθηκε από τους συναδέλφους του.

7. Αυτοματοποίηση σκακιού «Ο Τούρκος»

Τον 18ο αιώνα, ο εφευρέτης Wolfgang von Kempelen δημιούργησε ένα αυτοματοποιημένο παιχνίδι σκακιού που έμοιαζε με έναν Τούρκο που καθόταν πίσω από ένα τραπέζι.

«Ο Τούρκος» είχε χάσει μόνο 6 παιχνίδια από τα 300 που έπαιξε, και μάλιστα ξεπέρασε τον Ναπολέων, γεγονός που το έκανε εξαιρετικά διάσημο. Αργότερα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένας πραγματικός σκακιστής μέσα – είχε χάσει και τα δύο του πόδια σε έναν πόλεμο. Έβλεπε την σκακιέρα με τη βοήθεια μαγνητών και έλεγχε «τον Τούρκο».

6. Αυτοψία εξωγήινου

Το 1947, ένα υποτιθέμενο UFO συνετρίβη στο Roswell, ΗΠΑ.

Το 1995, ο βρετανός παραγωγός ταινιών Ray Santilli δημοσιοποίησε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει την αυτοψία ενός νεκρού εξωγήινου από το διαστημόπλοιο. Αργότερα, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η ταινία ήταν ένα ψέμα που συνέθεσε ο ίδιος ο Santilli χρησιμοποιώντας μια ανθρωποειδής κούκλα.

5. Τουρίστας του θανάτου

Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε μια φωτογραφία στο Διαδίκτυο που έδειχνε έναν άντρα να στέκεται στην οροφή του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου δευτερόλεπτα πριν από ένα από τα αεροπλάνα συντριβεί σε αυτό.

Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι όλο αυτό ήταν μια απάτη.

4. Ραδιοφωνικό δράμα «Ο πόλεμος των κόσμων»

Το 1938, ο σκηνοθέτης Orson Welles πραγματοποίησε ένα ραδιοφωνικό έργο βασισμένο στο The War of the Worlds από τον H.G. Wells, ένα μυθιστόρημα για τους Αρειανούς που επιτέθηκαν στη Γη.

Η ραδιοφωνική προσαρμογή έγινε για να μοιάζει με ζωντανή μετάδοση.

Οι ακροατές προειδοποιήθηκαν ότι ήταν μόνο ένα έργο, άλλα κάποιοι ξέχασαν αυτό το γεγονός. Κάποιοι πανικοβλήθηκαν και εγκατέλειψαν τη πόλη, ιδιαίτερα μετά την «παράκληση του Προέδρου Ρούσβελτ» να παραμείνουν ψύχραιμοι.

3. Η μηχανή διαρκούς κίνησης του Redheffer

Το 1813, ο Charles Redheffer δήλωσε ότι είναι ο άνθρωπος που εφηύρε τη μηχανή αιώνιας κίνησης. Ο μηχανικός Robert Fulton ήταν σκεπτικός σχετικά με την έννοια.

Έχοντας εξετάσει προσεκτικά τη συσκευή, ο Fulton κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να υπάρχει μια πηγή ενέργειας που θα κάνει τη μηχανή να λειτουργεί. Η «δύναμη» αποδείχθηκε ότι ήταν ένας γέρος που καθόταν στη σοφίτα και περίστρεφε τη λαβή.

2. Ο θρύλος του θανάτου του Paul McCartney

Το 1969, μια φήμη διαδόθηκε ότι ο τραγουδιστής των Beatles Paul McCartney είχε πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τρία χρόνια νωρίτερα. Οι παραγωγοί φαίνεται ότι δεν ήθελαν να κάνουν φασαρία γι’ αυτό και αντικατέστησαν τον Paul με ένα σωσία, ενώ τα άλλα μέλη της μπάντας, αδυνατώντας να μιλήσουν ανοιχτά, άρχισαν να εισάγουν «ενδείξεις» σε εξώφυλλα των άλμπουμ τους και στίχους τραγουδιών.

1. Η αρχαία Ελλάδα ήταν προοδευτικός φάρος της λογικής

Ο γνωστός μύθος μας λέει ότι ο λόγος, η λογική και η ευγένεια κυριάρχησαν στην αρχαία Ελλάδα.

Στην πραγματικότητα όμως, η Αρχαία Ελλάδα έμοιαζε με μια σύγχρονη θρησκευτική ζώνη πολέμου, με συγκρουόμενες ομάδες. Οι αρχαίοι Έλληνες εξόρισαν ή εκτέλεσαν μερικούς από τους λαμπρότερους ανθρώπους ανάμεσά τους. Όπως για παράδειγμα το Σωκράτη, ο οποίος τέθηκε υπό δίκη και επειδή την έχασε, εκτελέστηκε.

Πηγή: BrightSide

