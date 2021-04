Καρντάσιαν: Το όνομα που άλλαξε τους όρους του μιντιακού παιχνιδιού - Το διαζύγιο και η λίστα Forbes

«Θα πρέπει κανείς να ζει σε άλλο πλανήτη για να αγνοεί το επώνυμο...Καρντάσιαν», γράφει κατά καιρούς ο σκανδαλοθηρικός Τύπος, περιγράφοντας το σήμα-κατατεθέν της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, που θησαυρίζει, χωρίς να κάνει απολύτως ...τίποτα.

Αυτό τουλάχιστον επισημαίνουν οι επικριτές της λαμπερής οικογένειας που έγινε διάσημη, βγάζοντας απλά και μόνο... «τα εν οίκω, εν δήμω» και αλλάζοντας στην κυριολεξία τους όρους του μιντιακού παιχνιδιού πριν από δέκα και πλέον χρόνια.

Δεν περνάει ημέρα χωρίς να αναφερθεί το όνομα Καρντάσιαν με οποιαδήποτε σημαντική ή ασήμαντη αφορμή, από το πολύκροτο διαζύγιό της Κιμ με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ μέχρι τις νέες φωτογραφίες που ανεβάζουν οι διάσημες αδερφές στο διαδίκτυο και κάνουν το γύρο του κόσμου.

Θαυμαστές πολιροκούν την Κιμ Καρντάσιαν για μία "σέλφι" A.P

Η 40χρονη Κιμ Καρντάσιαν, η διασημότητα με τα πολλά πρόσωπα που έχει φανατικούς θαυμαστές αλλά και ορκισμένους εχθρούς, μπήκε για πρώτη φορά στην ετήσια λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους .Σύμφωνα με το περιοδικό οι πετυχημένες επιχειρήσεις της Καρντάσιαν, KKW Beauty και Skims, τη βοήθησαν να «φτάσει» το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Για την ακρίβεια μέσα σε έξι μόλις μήνες «το κομπόδεμά» της αυξήθηκε κατά 220 εκατομμύρια δολάρια.



Η γνωστή σταρ του τηλεοπτικού σόου "Keeping Up With the Kardashians" το 2017 ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών KKW Beauty το 2017 που απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή και βασίζεται κυρίως στην προώθηση στα social media. Η πρώτη σειρά των καλλυντικών με την υπογραφή της έγινε ανάρπαστη, μέσα σε μόλις δύο ώρες.



Η 40χρονη Kιμ κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία Skims, για την οποία δεν έχει αποκαλύψει τα έσοδά της. Το υπόλοιπο της περιουσίας της περιλαμβάνει μετρητά και «χρυσές» επενδύσεις, ανάμεσά τους και πολλά ακίνητα, οπως η υπερπολυτελής έπαυλη του ζεύγους στην Καλιφόρνια.

Το «χρυσό» διαζύγιο της Κιμ με τον Κάνιε μετά απο 7 χρόνια γάμου

Η Κιμ που χρησιμοποιεί ακόμη το επίθετο «Καρντάσιαν Γουέστ» μπαίνει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, δύο μόλις μήνες μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε από τον Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι χωρίζει μετά από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και το μεγάλο θέμα πλέον -εκτός από την επιμέλεια των 4 τους παιδιών- είναι το πώς θα χωριστεί η τεράστια περιουσία τους. H δική του περιουσία αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg, γεγονός που τον καθιστά τον πλουσιότερο Aφρο-αμερικανό στην ιστορία.

Το «φαινόμενο Καρντάσιαν»

Τον Οκτώβριο του 2007, το ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» έκανε το ντεμπούτο του στο αμερικανικό δίκτυο E! Entertainment , συστήνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μία οικογένεια μάλλον αλλοπρόσαλλη, βυθισμένη σε ίντριγκες, πάθη, ερωτικές αντιζηλίες -εγωκεντρική και ματαιόδοξη- που έγινε ωστόσο έκτοτε «ένοχη συνήθεια» για εκατομμύρια τηλεθεατές σε 160 χώρες του κόσμου.

Το σόου που εξακολουθεί να «χτυπάει κόκκινο» στην τηλεθέαση και αποτελεί ένα απο τα μακροβιότερα προϊόντα στην τηλεοπτική ιστορία των ΗΠΑ εγκαινίασε την 20η και τελευταία του σεζόν στις 18 Μαρτίου του 2021

Από το 2011 σημειωτέον οι αδελφές Κόρτνεϊ και Κιμ πρωταγωνίστησαν σε ένα ξεχωριστό ριάλιτι, με τίτλο «Kourtney & Khloe Take New York», το δεύτερο «παρακλάδι» της σειράς μετά το Kourtney and Khloé Take Miami του 2009.

Το μεγάλο αστέρι της οικογένειας είναι η Κίμ Καρντάσιαν που γνωρίζει άψογα την τέχνη της πρόκλησης και έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι Καρντάσιαν χτίζουν στρατό, θέλουν να μας καταλάβουν»

αστειεύονταν χρήστες του Τwitter, σπεύδοντας να ειρωνευθούν την είδηση της «επιδημίας» εγκυμοσύνης στις αδερφές Καρντάσιαν το 2017, που έμοιαζε επίσης κομμένη και ραμμένη...στα μέτρα της δημοσιότητας.

Η οικογένεια που έβγαλε «τα εν οίκω»...εν δήμω



Η οικογένεια ξέρει να παιζει καλά το «παιχνίδι» των μίντια. Οι Καρντάσιανς δεν χορεύουν, δεν τραγουδούν, δεν είναι ηθοποιοί, στην πραγματικότητα είναι απλά ο «κακομαθημενος» εαυτός τους. Πλούσιοι, λαμπεροί και εθισμένοι να ζουν μπροστά στις κάμερες και μόνο για αυτές, έχουν γίνει σύμβολο της ματαιοδοξίας. Και ένα πανίσχυρο εμπορικό brand που εκτός από ριάλιτι, έγινε...ρούχα, αρώματα, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια και ο,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Στην οικογένεια Καρντάσιαν, τα ηνία κρατάει η Κρις Τζένερ, τηλεπερσόνα πλέον

και πρώην αεροσυνοδός που διευθύνει τη δική της εταιρεία παραγωγής με έδρα το

Λος Άντζελες και «μανατζάρει» με επιτυχία τις κόρες της.

Από τον πρώτο της γάμο με το δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν (ο οποίος έγινε γνωστός υπερασπιζόμενος τον O’Τζέι Σίμπσον στην δίκη για την δολοφονία της γυναίκας του) απέκτησε τέσσερα παιδιά, την Κόρτνεϊ, την Κιμ, την Κλοε και το Ρόμπερτ τζούνιορ ενώ με τoν τηλεαστέρα και Ολυμπιονίκη του δεκάθλου, Μπρους Τζένερ -ο οποίος στη συνέχεια έγινε γυναίκα- άλλες δύο κόρες: την Κένταλ και την Κάιλι.

Χώρισαν το 2015, καθώς η πρώτη φωτογράφηση του Μπρους ως «Κέιτλιν» για το εξώφυλλο του Vanity Fair προκαλούσε σαλο στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας επικριτικα σχόλια αλλά και μηνύματα υποστήριξης.

