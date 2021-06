Ακήρυκτος πόλεμος: Η σύγκρουση των ΗΠΑ με τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζει το Ιράν

Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών στη Συρία και το Ιράκ δεν ήταν τα πρώτα ούτε αναμένεται να είναι τα τελευταία της προεδρίας Μπάιντεν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Για κάποιους από τους Δημοκρατικούς του Τζο Μπάιντεν, το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον το μοτίβο των επιθέσεων και αντεπιθέσεων αντιστοιχεί σε έναν ακήρυκτο πόλεμο. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, υπάρχει ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να βρεθούν σε ανοιχτό πόλεμο με το Ιράν χωρίς την εμπλοκή του Κογκρέσου, ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά δύσκολο πολιτικά μετά από δύο δεκαετίες «αιωνίων πολέμων» (forever wars).

«Είναι δύσκολο να πει κανείς, δεδομένου του ρυθμού των επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων και, τώρα, της αυξανόμενης συχνότητας των αντιδράσεών μας, ότι αυτό δεν είναι πόλεμος» είπε στο Reuters ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός που ηγείται μιας σημαντικής υποεπιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας.

«Αυτό για το οποίο ανησυχούμε πάντα είναι μήπως οι ΗΠΑ βρεθούν σε πόλεμο χωρίς το αμερικανικό κοινό να έχει τη δυνατότητα να πάρει θέση» πρόσθεσε.

Οι δύο χώρες ήρθαν κοντά σε ένα είδος σύγκρουσης όπως αυτό που φοβούνται οι Δημοκρατικοί τον Ιανουάριο του 2020, όταν οι ΗΠΑ σκότωσαν έναν κορυφαίο Ιρανό στρατηγό και το Ιράν απάντησε με πυραυλικά πλήγματα στο Ιράκ, που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν τραύματα στον εγκέφαλο πάνω από 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Είχε προηγηθεί μια σειρά συγκρούσεων με υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές.

Στον τελευταίο γύρο, αμερικανικά μαχητικά την Κυριακή στοχοποίησαν επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων σε δύο τοποθεσίες στη Συρία και μία στο Ιράκ, σε κάτι που το Πεντάγωνο χαρακτήρισε ως ευθεία απάντηση σε επιθέσεις με drones από πολιτοφυλακές εναντίον αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στο Ιράκ.

Τη Δευτέρα αμερικανικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση με ρουκέτες στη Συρία, μα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν με βολές αντιπυροβολικού σε σημεία εκτόξευσης ρουκετών.

«Πολλοί λένε ότι ο όρος ‘αιώνιος πόλεμος’ είναι απλά για πρόκληση συναισθημάτων, μα είναι μια καλή περιγραφή του είδους του πλήγματος που είδαμε ξανά (την Κυριακή): Κανένας στρατηγικός στόχος, κανένα τέλος εν όψει, απλά μόνιμη παρουσία και πλήγματα-αντίποινα» έγραψε στο Twitter η Έμα Άσφορντ, του Atlantic Council.

O Λευκός Οίκος έχει τονίσει πως τα αεροπορικά πλήγματα της Κυριακής είχαν σκοπό να περιορίσουν την κλιμάκωση και να αποτρέψουν μελλοντικές επιχειρήσεις πολιτοφυλακών ενάντια σε αμερικανικό προσωπικό. Επίσης, σύμφωνα με τον Μπάιντεν, ήταν νόμιμα. «Έχω αυτή τη δικαιοδοσία υπό το Άρθρο 2, και ακόμα και αυτοί που διστάζουν να το αναγνωρίζουν αυτό, έχουν δεχτεί πως είναι τέτοια περίπτωση» είπε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στο κομμάτι του Συντάγματος που ορίζει τις εξουσίες του προέδρου ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Μπράιαν Φινουκέιν, πρώην αξιωματούχος στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι η παρούσα κυβέρνηση, όπως και άλλες πριν από αυτήν, δεν βλέπουν τα επεισόδια ως μέρος μιας εν εξελίξει σύγκρουσης. Ο ίδιος έκανε λόγο για προσέγγιση «σαλαμοποίησης»: «Τα χαρακτηρίζουν αυτά ως εχθροπραξίες με διακοπές» είπε σχετικά, κάνοντας σύγκριση με τους «πολέμους των τάνκερ» με το Ιράν τη δεκατία του 1980, όταν η κυβέρνηση Ρίγκαν έβλεπε «κάθε γύρο σύγκρουσης ως ένα μεμονωμένο συμβάν».

Ωστόσο, όπως τονίζουν ειδικοί, αυτή η οπτική δεν λαμβάνει υπόψιν πως υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές διεξάγουν μια συνεχιζόμενη – και κλιμακούμενη- εκστρατεία κατά της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ.

Ο Μάικλ Νάιτς στο The Washington Institute for Near East Policy προειδοποίησε ότι η χρήση drones από πολιτοφυλακές φαινόταν όλο και πιο επικίνδυνη, χρησιμοποιώντας καθοδήγηση με GPS και στοχεύοντας με ακρίβεια στοιχεία πληροφοριών, αναγνώρισης και παρατήρησης του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, καθώς και αεράμυνες.

«Σε ποσότητα και ποιότητα, οι πολιτοφυλακές των ιρακινών πολιτοφυλακών σε σημεία παρουσίας του συνασπισμού στο Ιράκ αυξάνονται. Εκτός και αν αποκατασταθεί η αποτροπή, το ενδεχόμενο αμερικανικών απωλειών γίνεται όλο και πιθανότερο» είπε ο Νάιτς.

Πέρα από την απώθηση των ΗΠΑ από την περιοχή, δευτερεύων στόχος των πολιτοφυλακών είναι να υποδείξουν στις ΗΠΑ, την ιρακινή κυβέρνηση και άλλους ότι κατέχουν πιο προηγμένα όπλα, όπως drones με εκρηκτικά, είπε ο Φίλιπ Σμάιθ, του The Washington Institute for Near East Policy.

Μέλη του Κογκρέσου εργάζονται ήδη για την ανάκληση κάποιων εκ των εξουσιών περί πολέμου που πρόεδροι και των δύο κομμάτων έχουν χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσουν προηγούμενες επιθέσεις σε Ιράκ, Συρία και αλλού. Ωστόσο αυτό δεν θα απέτρεπε απαραίτητα τον Μπάιντεν ή άλλον Αμερικανό πρόεδρο από το να πραγματοποιεί αμυντικά αεροπορικά πλήγματα.

Με πληροφορίες από Reuters

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κλοπή πίνακα του Πικάσο: Παρακολουθούσε 6 μήνες την Εθνική Πινακοθήκη - «Τον πήρα γιατί είχα πάθος»