Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

Η κυβέρνηση δηλώνει ευθέως ότι δεν αποδέχεται τελεσίγραφα και περιγράφει ποια από τα αιτήματα των αγροτών είναι… εκτός πραγματικότητας

Κώστας Τσιτούνας

«Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με όρους τελεσιγράφων. Η λογική δεν είναι «ή μου ικανοποιείς 30 αιτήματα ή δεν προσέρχομαι στον διάλογο». Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύσεις κανένα πρόβλημα». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου στους διαμαρτυρόμενους αγρότες κρατώντας όμως ανοιχτή την πόρτα της Ηρώδου Αττικού 19.

«Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης» διαμηνύουν τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει η βούληση να συζητήσουν ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο και έχουν εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα μόνα περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις αφορούν:

  • στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,
  • στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,
  • στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία
  • στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας
  • στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Όσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες» λένε τα γαλάζια στελέχη και ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ποια είναι τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν:

  • Για το αίτημα αγροτών να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική εγγύηση για διασταυρωτικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης

Είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η πραγματικότητα που υπήρχε μέχρι σήμερα: να μη γίνονται έλεγχοι, να μη πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που πρέπει, να μη βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία του καθενός και να μη υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Με ποια λογική μπορεί να σταθεί το να μη γίνονται έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Μας εκπλήσσει η στάση κομμάτων και εκπροσώπων που αντιτίθενται στη μεταφορά του Οργανισμού».

  • Διπλασιασμός συντάξεων και εγγυημένες τιμές

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν μαξιμαλιστικά τα συγκεκριμένα αιτήματα και συνεπώς μη πραγματοποιήσιμα.

«Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω στον κόσμο. Και η δική μας κυβέρνηση έχει αποδείξει, ότι από τα λεφτά που πραγματικά είναι διαθέσιμα, δίνει. Υπάρχουν και αιτήματα, όπως οι εγγυημένες τιμές, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων. Το γεγονός ότι δεν μπορεί ένα κράτος να προβεί σε ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε εγγυημένες τιμές, είναι και ο λόγος που δίνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία υιοθετεί η Ε.Ε., προφανώς και η χώρα μας ως ισότιμο κράτος – μέλος».

  • Δίνουμε λόγο στην Ε.Ε.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά αυτά σε παροχές, γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών. Τα κόμματα, τα οποία λένε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν αντί για πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων, σε παροχές, λένε ψέματα ή ζητάνε να φύγουμε από την Ε.Ε».

