Politico: «Συμβαίνει στα αλήθεια»- Ο απόλυτος αιφνιδιασμός της κυβέρνησης των ΗΠΑ με το Αφγανιστάν

Μια ματιά σε όσα συνέβαιναν στην κυβέρνηση Μπάιντεν ενώ το Αφγανιστάν κατέρρεε.

Μια εικόνα αιφνιδιασμού μεταφέρει εκτενές δημοσίευμα του Politico σχετικά με όσα συνέβαιναν στην ομάδα του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν τις δραματικές ημέρες της ταχείας κατάρρευσης του Αφγανιστάν, απέναντι στην προέλαση των Ταλιμπάν.

Αρχίζοντας από τις 11 Αυγούστου, το δημοσίευμα παρουσιάζει μια εικόνα ευδαιμονίας στον εσώτερο κύκλο του προέδρου Μπάιντεν, λόγω επιτυχιών στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέμενε τις θερινές διακοπές του, που θα άρχιζαν μέσα σε λίγες ημέρες, με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να χαρακτηρίζει τη Δυτική Πτέρυγα «πόλη-φάντασμα». Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του κόσμου, καραδοκούσε μια καταστροφή.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, που βασίζεται σε συνεντεύξεις με 33 Αμερικανούς αξιωματούχους και κοινοβουλευτικούς, το πρωί της Τετάρτης 11 Αυγούστου η αφγανική κυβέρνηση ήταν ήδη σε πολύ δύσκολη θέση, απέναντι στην προέλαση των Ταλιμπάν στον απόηχο της απόσυρσης των ξένων δυνάμεων. Ωστόσο οι περισσότεροι κορυφαίοι διπλωμάτες και στρατηγοί των ΗΠΑ είχαν ήδη την εντύπωση πως υπήρχε χρόνος προετοιμασίας όσον αφορά μια άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία- κάποιοι πίστευαν ακόμα και χρόνια.

Την Τετάρτη οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας εγκατέλειψαν τις επαρχίες Μπανταχσάν, Μπαγκλάν και Φάρα: Οι ρυθμοί επιταχύνονταν.

Σε μια κρίσιμη συνάντηση την Τετάρτη συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Μαρκ Μάιλι, και άλλοι. Το κλίμα είχε ήδη αλλάξει προς το χειρότερο, και ο πρόεδρος έδωσε εντολή στους Όστιν και Μάιλι να προετοιμάσουν σχέδιο για αποστολή επιπλέον δυνάμεων στην περιοχή. Επίσης, ζήτησε να προετοιμαστεί αξιολόγηση της κατάστασης στο Αφγανιστάν ως το επόμενο πρωί.

Στη συνάντηση το πρωί της Πέμπτης αναφέρθηκε πως η κατάσταση ήταν «ρευστή» και πως η Καμπούλ θα μπορούσε να πέσει «εντός εβδομάδων ή ημερών», όπως είπε ένας αξιωματούχος. Αυτό απείχε πολύ από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, περί μηνών ή ακόμα και ετών. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο Αφγανιστάν χειροτέρευε με ταχείς ρυθμούς, και ο Όστιν σύστηνε αποστολή στρατευμάτων για εκκένωση της πρεσβείας και προστασία του αεροδρομίου της Καμπούλ. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν, ζήτησε την άποψη των παρευρισκομένων, και όλοι συμφώνησαν ομόφωνα. Αξιωματούχος χαρακτήρισε τη στιγμή εκείνη ως «oh, shit»- πλέον ήταν σε εξέλιξη και επίσημα η κρίση.

Ο Σάλιβαν ενημέρωσε τον Μπάιντεν, που έδωσε εντολή στον Όστιν να στείλει δυνάμεις. Στο μεταξύ, στο Κογκρέσο επικρατούσε αναστάτωση, με κοινοβουλευτικούς να συζητούν την κατάσταση μεταξύ τους. Ο Μάικλ Βαλτς, της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρώτος πρασινοσκούφης που υπηρέτησε στο Κογκρέσο και ένθερμος υποστηρικτής της απομάκρυνσης Αφγανών συμμάχων, ήταν σε συνεχή επαφή με αξιωματούχους κοντά στον Αφγανό πρόεδρο Γάνι. Όπως είπε ο ίδιος, ακόμα και ενώ οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν μεγάλες περιοχές, οι αφγανικές δυνάμεις πίστευαν πως μπορούσαν να αλλάξουν την έκβαση, αν οι ΗΠΑ συνέχιζαν την αεροπορική υποστήριξη. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς οι Αφγανοί στρατιώτες παραδίδονταν μαζικά. Σε συνέντευξή του ο Βαλτς χαρακτήρισε την αεροπορική στήριξη σαν «τσιρότο σε τεράστιο τραύμα στο στήθος».

Το βράδυ της Πέμπτης το Πεντάγωνο ανακοίνωνε πως επιπλέον 3.000 στρατιώτες στέλνονταν για την προστασία του αεροδρομίου της Καμπούλ για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση Αμερικανών, καθώς και Αφγανών και πολιτών συμμάχων στο ΝΑΤΟ, από τη χώρα. Παράλληλα, κατέρρεαν οι διπλωματικές προσπάθειες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τακτική εκκένωση.

Αξιωματούχοι στην αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ είχαν καταλήξει την Παρασκευή στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να την εγκαταλείψουν, και έδωσαν εντολή για καταστροφή ευαίσθητων εγγράφων, καθώς και εμβλημάτων. Το απόγευμα της ημέρας, ήταν πλέον ξεκάθαρο πως χανόταν ο έλεγχος της κατάστασης, στην πρωτεύουσα και στο αεροδρόμιο, και ότι η επιχείρηση εκκένωσης ήταν σε κίνδυνο. Στο Αφγανιστάν, ο πρόεδρος Γάνι, σε επικοινωνία με τον Όστιν και τον ΥΠΕΞ Μπλίνκεν παρουσιαζόταν πρόθυμος να πολεμήσει, μα αυτό, όπως προέκυψε, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Το Σάββατο στο National Military Command Center, κάτω από το Πεντάγωνο, επικρατούσε τρομακτικός αναβρασμός: Η Μαζάρ-ι-Σαρίφ είχε πέσει, και επόμενη ήταν ξεκάθαρα η Καμπούλ. Έμπειροι αξιωματικοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι οι αφγανικές δυνάμεις φαίνονταν έτοιμες να παραδώσουν την πρωτεύουσα αμαχητί. «Εmail έρχονταν αριστερά και δεξιά, με ανθρώπους να λένε “ω, συμβαίνει στα αλήθεια αυτή τη στιγμή”. Όλα κατέρρευσαν το Σαββατοκύριακο» είπε αξιωματούχος του χώρου της άμυνας.

Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου συνειδητοποιούσαν αργά πως οι Ταλιμπάν, πέραν της στρατιωτικής τους εκστρατείας, είχαν ασκήσει και μια εκστρατεία επιρροής, αξιοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ των φυλών για να δημιουργήσουν δεσμούς με τους πρεσβύτερους των χωριών και άλλα άτομα επιρροής, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προέλαση ανά τη χώρα.

«Κανείς δεν εξεπλάγη που έπεσαν σαν τράπουλα, μα η ταχύτητα...απλά εξατμίστηκαν» είπε ο αξιωματούχος. Άλλος ένας έγραψε στο ημερολόγιό του για τη συγκεκριμένη ημέρα: «Η Πτώση της Καμπούλ». Στο μεταξύ, ο Μπάιντεν έστελνε και άλλους 1.000 στρατιώτες.

Νωρίς την Κυριακή ο Όστιν, ο Μάιλι και οι συνεργάτες τους ενημέρωναν βιαστικά κοινοβουλευτικούς- και κάπου εκεί έγινε γνωστό πως ένας από τους συμμάχους- κλειδιά του Γάνι είχε αυτομολήσει στους Ταλιμπάν, για να γίνει επικεφαλής της αστυνομίας τους στην Καμπούλ. Ήταν ο αντιπρόεδρος της αφγανικής Βουλής. «Τότε ξέραμε πως ήταν πραγματικά FUBAR» είπε βοηθός στελέχους των Δημοκρατικών (Fouled up beyond all recognition).

Συνολικά οι δυνάμεις που αποστέλλονταν στην Καμπούλ έφταναν πλέον τους 6.000 στρατιώτες, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά: Οι Ταλιμπάν είχαν ήδη πάρει τη Τζαλαλαμπάντ, περικυκλώνοντας την Καμπούλ, και έμπαιναν στην πρωτεύουσα χωρίς αντίσταση. Στη συνέχεια ο Γάνι θα έφευγε από τη χώρα, οι Ταλιμπάν θα έμπαιναν στο προεδρικό μέγαρο και το αεροδρόμιο θα μετατρεπόταν σε στρατόπεδο προσφύγων.

